Çiftler arasında geçen en ilginç "istekler ve itiraflar"

Kadınlar ve erkekler arasındaki farklar bugüne kadar sayısız konuşmaya konu olmasına rağmen hala bazı farklılıklar bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Mesela kadınlar tüm “garip” yönlerini erkeklerden daha rahat gösterebilirken erkeklerin tuhaflıkları çoğu zaman ilişkinin gelecek aşamalarındaki garip talepleriyle ortaya çıkıyor.

Çıplak fotoğraflardan ya da cinsel fantezilerden bahsetmiyoruz. Sevgiliniz bir kez sizinle rahat hissettiğinde (onu talep ettiği şey yüzünden oracıkta terk etmeyeceğinizden emin olduğunda) gerçekte olduğu kişiyi size gösterip tüm karanlık ve tuhaf isteklerini gerçekleştirmenizi sizden talep edebilir.

Kadınların talepleri ise aşağı yukarı tahmin edilen cinstendir. Biraz sevgi, biraz ilgi ve bazen de güzel bir akşam yemeğinde keyifli vakit geçirmek. Erkeklerse kimi zaman garip isteklerle gelebilir, işte 14 Amerikalı kadının ilişkilerinde başlarına gelen “tuhaf” sürprizlerin sorulduğu bir ankette alınan cevaplar.

1. Kitap Kurdu

Eski sevgilim “Grinin 50 Tonu” okuduktan sonra duşta üzerime işeyip işeyemeyeceğini sordu. Ne yazık ki bu bir yalan değil. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi bu olaydan kısa bir süre sonra ayrıldık. Kafadan kontaktı.

– Amy, 25

2. İlişkiye “Davetsiz” Misafir

Eski sevgilim ilişkimizin ikinci ayında başka biriyle üçlü bir ilişki yaşamayı teklif etti. (Gülümseyerek) Başka bir erkekle!

– Meagan, 24

3. “Sevgili” İzni

Eski sevgilim akşamdan kalma olduğu bir gün itibar sahibi olduğu iş yerini arayıp hasta olduğunu söyleyerek, patronundan onun yerine izin almamı istedi. (Ve ben de bunu yaptım!)

– Sara, 28

4. Kolay Para

İlişkiye başladığım adam bir buluşmamızda beni yarım saat içerisinde 1000 dolar kazanabileceğime ikna etmeye uğraştı. Yapmam gereken tek şey yüzümde deri bir maskeyle yarım saat boyunca bir başka kadını kamera karşısında tokatlamaktı. Sonra sevgilimin bir porno yıldızı olduğu ortaya çıktı. İlişkimiz iki ay daha sürdü

(Peki bunun karşılığını aldınız mı?)

Evet, ama paradan daha cazip şeylerle...

– Morgan, 26

5. Aksesuar Hırsızı

“Heteroseksüel” erkek arkadaşım bir keresinde benden saç spreyimi ve yüz nemlendiricimi istedi. Üstelik yatarken de hep benim iç çamaşırlarımı giyiyor. Ve o garip adamla hala beraberim, dolayısıyla adımı gizleseniz iyi olur…

– Rumuz: Sue, 24

6. İleri Görüşlülük

Bana çok garip isteklerde bulunan bir erkek arkadaşım vardı. Bir keresinde 6 ay sonrası için yaptığı planı açıklayarak “kendini 6 ay sonra yapacağımız anal seks için hazırla” talimatında bulunmuştu. Neden 6 ay dediğini hala bilmiyorum ve böyle bir duyuruya kulak asmak mı? Sanmıyorum…

– Torie, 32

7. Eksiklik

Bugüne kadar kimse bana tuhaf isteklerde bulunmadı ve bunun eksikliğini hissediyorum. Acaba ben çirkin miyim?

– Rumuz: Taliplerini Bekliyor, 27

8. Bir Ayağı Hapiste

Bir eski sevgilim benden 2 tuhaf istek arasında seçim yapmamı istemişti. Ya üzerimde bir bira şişesi kullanmayı deneyecekti, ya da benimle bir “tecavüz” oyunu oynayacaktı.

Sonuç: onu terk ettim.

– Cori, 25

9. Fazla Kıskançlık

Sevgilim yakın erkek arkadaşlarımla dışarı çıktığım bir gece eve döndüğümde “onların üzerime sinen parfümlerinin kokusundan hoşlanmadığı için” duş almamı istemişti. O kokunun yalnızca votka olduğunu söylemeye cesaret edemedim.

– Carly, 29

10. Hayallerin Bedeli

Erkek arkadaşım hayalinin Ikea’da satılan tabakları frizbi gibi fırlatmak olduğunu söyleyince ben de ilişkinin başlarında olduğumuz için onun bu hayalini gerçekleştirerek ne kadar eğlenceli olduğumu ispatlamak istedim.

Bu ispat bana 125 dolarlık hasara mal oldu.

– Jackie, 26

11. Pazarlık

Erkek arkadaşım sigara bırakmam karşılığında ona “istediğim aleti” kullanarak “istediğimi” yapabileceğimi söylemişti.

Hiçbir alet kullanmaksızın onu terk ettim.

– Sadie, 31

12. “Sanat İçin Soyunmak”

Eski erkek arkadaşımla elit bir galerideki resim sergisindeydik. Boyanın kokusundan ve ortamın sessizliğinden olacak ki sevgilim oradaki duvar halılarından birinin arkasında seks yapmayı teklif etti. Kabul ettim.

Ama galerideki güvenlik görevlisinin bu gördüklerini hala unutamadığına emin gibiyim.

– Sharon, 29

13. Uzlaşma

Kısa bir elbiseyle dışarı çıkıp erkek arkadaşımın evinde kaldığım bir gün evime gitmek için ondan eşofman ödünç almak istemiştim. Bana takım elbisesinin pantolonunu getirip beni en az eşofman kadar rahat olduğuna ikna etmeye çalıştı. Sonunda basketbol şortu giymemde uzlaştık.

Neyse ki ne o bir daha bana iş kıyafetlerini giydirmeye çalıştı ne de ben o pantolonun eşofman kadar rahat olduğunu ikna oldum

– Alex, 22

14. Hiç olmamış

Soruya yanıt veren son isim ise Kristen.

“Benim hiç erkek arkadaşım olmadı ki”

– Kristen, 25