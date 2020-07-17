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Çocuk İstismarı Olaylarında Artış

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Çocuk İstismarı Olaylarında Artış
Çocuk İstismarı Olaylarında Artış

Güney Kıbrıs’taki çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Alithia gazetesi çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin rakamın yoğun endişelere neden olduğunu yazdı.

Rum polisinde bu konuda oluşturulan özel birimin hemen hemen her gün önünde bu tür olayları bulduğunu yazan gazete, polisin ve “Omega Live’”in yayınladığı verilere dayanarak 2020’nin ilk altı ayında 104 cinsel istismar olayının kaydedildiğini bu olaylara 125 kişinin müdahil olduğunu belirtti.

Gazete, 1 Mayıs 2020’den Haziran ayı sonuna kadar ise 33 olayın kaydedildiğine dikkati çekti.

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