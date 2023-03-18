Covid’in kaynağıyla ilgili çarpıcı bulgu: Virüsün kökeni rakun köpekleri mi?

Dünyayı sarsan ve üç yılda 7 milyona yakın kişinin ölümüne yol açan Covid-19 pandemisinin kökeniyle ilgili gizem çözülemiyor ancak yeni veriler virüsün kaynağına dair çarpıcı bir olasılığı gündeme getirdi.

Yeni bir uluslararası araştırma, son üç yılda dünyayı esir alan Covid-19'un kökeniyle ilgili çok önemli bir veriyi ortaya koydu.

Yeni veriye göre corona virüsünün kaynağı, hastalığın ilk defa görüldüğü Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarında satılan rakun köpekleri olabilir. Uluslararası araştırma ekibi, gen dizilimi analizinde rakun köpeklerinin DNA'sında ciddi miktarda Covid virüsü tespit etti.

Bu genetik verinin, Vuhan'daki hayvan pazarında satılan virüslü hayvanların Covid pandemisinin kaynağı olabileceği yönündeki teoriyi güçlendirdiği kaydedildi. Yeni açıklanan veriye göre Ocak 2020'de kapatılmasının ardından Vuhan hayvan pazarından toplanan örnekler üzerinde yapılan incelemede rakun köpeklerinin yanı sıra misk kedisi gibi memeli hayvanların DNA'sında da yeni tip corona virüsü bulunduğu aktarıldı.

LABORATUVAR SIZINTISI TEORİSİNİ ÇÜRÜTEBİLİR

Çin daha önce Vuhan'dan toplanan örneklerde hayvan DNA'sı olmadığını öne sürmüştü. Bu yeni açıklanan bulgular ise rakun köpeklerinin ya da farklı hayvanların Covid'in kaynağı olduğu yönünde net bir kanıt sunmuyor ancak COVID-19 pandemisinin laboratuvar değil hayvan kaynaklı olduğu teorisini kuvvetlendiriyor.

Rakun köpekleriyle ilgili verinin Fransız biyolog Florence Débarre tarafından tesadüfen fark edildiği ve uluslararası ekibin çalışmalara başladığı da ortaya çıktı. Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nden Dr. Jonathan Stoye, rakun köpekleriyle ilgili verinin Covid-19'a yol açan olaylar dizisinin saptanması açısından önemli bir bulgu olduğunu vurguladı.

Virüsün Vuhan'da tehlikeli patojenlerin incelendiği laboratuvardan sızdığı iddiaları uzun süredir tartışma yaratıyor. Ancak hiçbir teori henüz kanıtlanamadı ve Covid'in kaynağına dair gizem sürüyor.

DSÖ BAŞKANI: ÜÇ YIL ÖNCE PAYLAŞILMALIYDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, ”Bu veriler pandeminin nasıl başladığına ilişkin kesin yanıtlar sunmuyor ancak her veri bizi yanıtlara daha da yaklaştırıyor” dedi. Ghebreyesus, Çin’i genetik verileri daha önce paylaşmadığı için eleştirerek ”Bu veriler üç yıl önce paylaşılabilirdi ve paylaşılmalıydı” diye konuştu.

Bu arada DSÖ, kısa süre içinde Covid'i küresel acil durum olmaktan çıkarmaya hazırlanıyor. DSÖ Acil Durum Birimi Direktörü Michael Ryan, “Covid-19'un mevsimsel influenza düzeyine geleceği bir aşamaya yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi.

Ryan, bu yöndeki açıklamanın 2023 içinde yapılabileceğini kaydetti.