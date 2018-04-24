  • BIST 109.955
  • Altın 174,984
  • Dolar 4,0929
  • Euro 5,0040
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

CTP Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi

» »
CTP Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi
CTP Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi

CTP, Mehmetçik ve Mağusa'da belediye başkan adaylarını belirledi. . 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.

CTP daha önce de 10 yerdeki başkan adaylarını açıklamıştı.

Onaylanan isimler şöyle:

“Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli,
Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy,
Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros,
Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş,
Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar,
Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif,
Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi,
Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican,
Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya,
Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe'den önemli açıklamalar19 Nisan 2018 Perşembe 09:47
  • Sorakın: "14 belediye için başvurular tamamlandı"18 Nisan 2018 Çarşamba 19:09
  • CTP 14 bölgede adaylık başvurusu kabul ediyor17 Nisan 2018 Salı 10:58
  • İşte YDP'nin destekleyeceği adaylar, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde sürpriz var....16 Nisan 2018 Pazartesi 19:33
  • Dursun Oğuz'dan hükumete "yapamayacaksanız bırakın o koltukları ve gidin"11 Nisan 2018 Çarşamba 15:31
  • YDP 27 Belediyede aday çıkarmıyor, tabanını serbest bırakıyor10 Nisan 2018 Salı 18:08
  • DP'den Güzelyurt'ta Osman Bican'a sürpriz destek09 Nisan 2018 Pazartesi 16:48
  • Yerel seçimler 1 Temmuz’da09 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
  • Özsezer, bağımsız adaylığını açıkladı.. UBP Dikmen'de de ikiye bölündü...09 Nisan 2018 Pazartesi 12:48
  • Eleştirilere cevap verdi... Arter: "Elimde bir bombanın patlamasını ister miyim?"08 Nisan 2018 Pazar 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti