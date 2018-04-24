CTP Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi

CTP, Mehmetçik ve Mağusa'da belediye başkan adaylarını belirledi. .
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.
CTP daha önce de 10 yerdeki başkan adaylarını açıklamıştı.
Onaylanan isimler şöyle:
“Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli,
Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy,
Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros,
Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş,
Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar,
Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif,
Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi,
Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican,
Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya,
Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun.”
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