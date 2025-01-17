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CTP’den trafik sorunlarına tepki: Hükümetin kayıtsızlığı can alıyor!

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Son bir haftada trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan CTP, "Hükümetin kayıtsızlığı can alıyor!" ifadelerini kullandı.
CTP’den trafik sorunlarına tepki: Hükümetin kayıtsızlığı can alıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), son dönemde artan trafik kazalarına ve bu kazalar sonucu yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek hükümeti sert bir dille eleştirdi. CTP, yolların güvensizliği, denetimsizlik ve hükümetin plansızlığı nedeniyle trafikte her geçen gün daha fazla can kaybı yaşandığını belirtti.

“HER GÜN YENİ BİR CAN KAYBI”

CTP açıklamasında, yalnızca son bir hafta içinde trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumun toplumda derin bir travmaya yol açtığını ifade etti. “Her sabah yeni bir kabusla uyanıyoruz. İnsanlarımızı bu yetersiz yollara ve sorumsuzluğa kurban vermek istemiyoruz,” ifadeleri kullanıldı.

“HÜKÜMET SESSİZ VE DUYARSIZ”

CTP, UBP-DP-YDP hükümetini trafik sorunlarına duyarsız kalmakla suçladı. Açıklamada, “Hükümet, trafikle ilgili hiçbir bilimsel çalışma veya geleceğe dönük bir program hazırlamamış, Trafik Acil Eylem Planı hâlâ hayata geçirilmemiştir. Halkın yaşam hakkı bu kadar ucuz olamaz,” denildi.

“TEHLİKELİ GİRİŞİMLER YERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ”

Açıklamada, sol direksiyonlu araç ithaline izin verilmesi girişimi de eleştirildi. Bu kararın trafik güvenliğini daha da tehlikeye atacağına dikkat çekilerek, hükümetin plansız kararlar yerine uzmanlarla birlikte hazırlanan bir Trafik Acil Eylem Planı’na odaklanması gerektiği vurgulandı.

“YILDA ORTALAMA 50 ÖLÜMLÜ KAZA”

Geçtiğimiz yıl 50 ölümlü kaza yaşandığını hatırlatan CTP, bu yılki istatistiklerin daha da korkutucu bir tablo çizdiğini belirtti. Ayda ortalama 4 kişinin hayatını kaybettiği yolların daha güvenli hâle getirilmesi gerektiği ifade edildi.

HALKA ÇAĞRI

CTP, halkı trafik sorunlarına karşı duyarlı olmaya ve yollarda dikkatli davranmaya çağırdı. “Sesimizi yükseltiyor, yaşam hakkımızı savunuyoruz!” denilen açıklamada, hükümetin trafik sorunlarını birinci öncelik hâline getirmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

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