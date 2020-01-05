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Cumhurbaşkanı Akıncı Karpaz'daki Köy Ziyaretlerine Devam Etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı Karpaz'daki Köy Ziyaretlerine Devam Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Karpaz'daki Köy Ziyaretlerine Devam Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
bugün Karpaz bölgesinde Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da yurttaşlarla buluşarak Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün de Karpaz’da yurttaşlarımızla buluşmalarımız devam etti. Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da sohbetlerimizi sürdürdük; Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden köylerdeki sorunlara; yolların durumundan, sağlık sorunlarına kadar bir çok konuda hem konuştuk hem de dinledik. Yurttaşların sorunlarına daha duyarlı bir yaklaşım bekledikleri çok açık...” ifadelerine yer verdi.

Akıncı dün de Karpaz bölgesinde Kaleburnu, Sipahi ve Yeni Erenköy'ü ziyaret etmişti.img-1fce519e07b32ff45aa255ee19dbcf46-v.jpg

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