Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni Toplantıya Çağırarak Bilgi Aldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde son günlerde artan Covid -19 vaka sayıları ve dün Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Çarka adlı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.
Covid-19 salgınında ülkedeki son durum ve özellikle Girne bölgesinde artan vaka sayıları ve temaslı takibi konusunda bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, önerilen ek tedbirler konusunda komitenin görüşünü dinledi.
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