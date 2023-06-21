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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, törende yaptığı konuşmada, bütün öğrencileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin dört yıl boyunca öğrendiği bilgilerin, gelecekte onlar için önemli bir zemin teşkil ettiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin ileride KKTC’ye çok büyük hizmetler vereceğine olan inancını ifade ederek ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. 

Ülke olarak zor süreçlerden geçtiğimizi kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden canları anarak onların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar okulun, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın talimatını veren, dönemin Başbakan’ı Bülent Ecevit’in adını aldığını belirterek; “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bağımsız cumhuriyetimizin gelecekte özgür ve hak ettiği yere ulaşabilmesi için öğrencilerimizin her türlü eğitiminde, gelenekleri, örf ve adetleriyle ülkemize hizmet etmek amacında olduklarından eminim. 

Sizin başarılı birer birey olacağınızdan kimsenin şüphesi yoktur. Size olan güvenimiz tamdır. Devletimiz, cumhuriyetimiz ve aileleriniz adına size diyorum ki; ileride başarıdan başarıya koşarken milli kimlik ve kültürümüzle ülkemize hizmet etmeniz, sizden beklentimdir. Bütün mezunlarımızı yürekten tebrik ederim” dedi. 

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