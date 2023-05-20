Cumhurbaşkanı Tatar, AKM’de 'Kuş Albay' tiyatro oyununu izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Kuş Albay” adlı tiyatro gösterisini izledi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, tiyatro oyununun son temsilini izleyen Tatar, 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında kaleme alınan, manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçen olayları anlatan oyunun yönetmen, oyuncu ve teknik ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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