Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Rektörü Şanlıdağ’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a ülkede gerçekleşen ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nin sonuç raporu sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, bilim alanında yapılan çalışmaların ülkemizde yer almasının gurur verici olduğunu dile getirerek kongreye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Son yıllardaki gelişmeler ışığında ülkedeki üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve bilim insanlarının duyarlılık ortaya koymasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çağdaş medeniyet seviyesini yakalayabilmek için dünyayı takip etmek gerekir. Özellikle pandemi sonrasında dünyada yaşanan süreci takip ederek değerlendirmek geleceğe ışık tutacaktır” dedi.

Covid-19 sonrası gelecekte de benzer virüslerin olabileceğini ve bu tehlikelere karşı tedbirli olmak gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Genç bir cumhuriyet olarak gelecekte olabilecekleri değerlendirmekte büyük fayda vardır” dedi.