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Cumhurbaşkanlığı'nda Kıbrıs konulu istişare toplantısı yapıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs konusuyla ilgili geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı'nda Kıbrıs konulu istişare toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla Kıbrıs konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantıda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Kişisel Temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasının ardından Rum liderliğinin, “büyük oranda arttırdığı baskı, sindirme ve izolasyon siyaseti, kişileri de hedef alma noktasına gelen eylemleri” ele alındı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ilgili oda, ekonomik örgüt ve sektör temsilci de katıldı.

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