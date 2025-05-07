DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası “Arada/lık Hali: Değişim Odağında Tasarım” Temasıyla Başlıyor!

7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, konferanslar, sergiler, atölyeler ve yarışmalarla tasarım dünyasının değişim ve dönüşüm süreçlerine ışık tutacak.

DAÜ 12. ULUSLARARASI TASARIM HAFTASI “ARADA/LIK HALİ: DEĞİŞİM ODAĞINDA TASARIM” TEMASIYLA GERÇEKLEŞİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası, “Arada/lık Hali: Değişim Odağında Tasarım” temasıyla 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılıma açık olarak düzenlenecek olan etkinlik; konferanslar, sergiler, yarışmalar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinliklerle zengin bir içerik sunacak. Etkinlik kapsamında, tasarım alanında yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar katılımcılarla bir araya gelecek.

7 Mayıs 2025 Çarşamba Günü Açılış Seremonisiyle Başlayacak

12. Uluslararası Tasarım Haftası 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak. Açılışın ardından Prof. Dr. Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde “Kalebodur ile Mimarlar Konuşuyor” başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Lale Özgenel ve Alper Derinboğaz konuşmacı olarak yer alacak. Ardından Devran Öztunç’a ait serginin açılışı yapılacak ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

8 Mayıs 2025 Perşembe günü, tasarımcı Marco Bruno’nun sunumuyla başlayacak etkinlik, External Affairs tasarım ekibinden Melody Stein ve Justin Morris Marano’nun konuşmalarıyla devam edecek. Ardından, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde Peter De Krassel, “Yeni Dünya Düzensizliğine Dair Özel Yapım Konutlar” başlıklı kitabı üzerine bir konuşma gerçekleştirecek olup uygulamayı planladığı Barış Müzesi’nin tasarım ekibi ile birlikte proje tanıtımı yapacak.

9 Mayıs 2025 Cuma günü, Page/Park Mimarlık Ofisi’nden David Wyllie ve Andy Bateman’ın sunumlarıyla başlayacak olan etkinlik, DAÜ Mimarlık Fakültesi mezunu ve Kubbe-i Hadra Restorasyon Projesi’ni gerçekleştiren Alihan Keskin’in konuşmasıyla devam edecek. Ayrıca, DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında, DAÜ öğrencilerine yönelik “Anı Yakala” temalı Reels Yarışması da düzenlenecek. Tasarım haftası teması doğrultusunda gerçekleştirilecek yarışmada etkinlik süresinde çekilecek görüntüler oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek yarışmada birinci seçilen katılımcıya ödül takdim edilecek.

DAÜ 12. Uluslararası Tasarım Haftası, 9 Mayıs 2025 tarihinde etkinliğe katılan katılımcılara katılım belgelerinin verilmesi ve saat 19.00’da Island Seeds grubunun konseriyle sona erecek. Söz konusu etkinlik tasarım atölyeleri, sergiler, paneller, sanatsal enstalasyonlar, video gösterimleri ve canlı performanslarla tasarım dünyasında yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerine ışık tutacak.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve başvuru için https://int-dw.emu.edu.tr/en/in-between adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.