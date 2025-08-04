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DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) çatısı altında kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi itibarıyla yeni ve güncel programlarla öğrenci kabulüne başlıyor.
DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor

DAÜ’nün her biri alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu, bu yıl Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nu tercih edecek öğrencileri büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Söz konusu meslek yüksekokulunda ön lisans düzeyinde (2 yıllık) Türkçe ve İngilizce programlar sunulacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Bilgisayar Programcılığı (Türkçe), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İngilizce), Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (Türkçe), Yapay Zeka Operatörlüğü (Türkçe), Yapay Zeka Operatörlüğü (İngilizce), Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Türkçe), Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (İngilizce), Bilişim Güvenliği Teknolojileri (Türkçe) ve Bilişim Güvenliği Teknolojileri (İngilizce) Ön Lisans Programları DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim verecek olan programlar arasında yer alıyor.

Bilgi teknolojileri alanındaki güncel ihtiyaçlara yanıt vermek üzere tasarlanan programlarda, öğrencilerin sektörde aranan niteliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Eğitim müfredatında yazılım geliştirme, ağ sistemleri, siber güvenlik, veri tabanı yönetimi ve yapay zekâ uygulamaları gibi alanlara odaklanan teorik ve uygulamalı dersler yer alacak.

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan öğrenciler, branşlarında devam edecekleri ön lisans programlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Mesleki Eğitim Bursu’ndan da faydalanma hakkına sahip olacaklar. Ayrıca, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’ndaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili alanlardaki lisans programlarına geçiş yapabilecekler.

Programlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenci adayları, 630 12 45 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

 

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