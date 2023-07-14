DAÜ Bir-Sen: DAÜ bilerek ve isteyerek bir kaos ortamına sokulmuştur

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2023 Cuma günü yani bugün yeniden referandum tarihi olarak belirlenmişti ancak çalışanın iradesinden korkanlar tarafından referandum yine yeni yeniden engellemiştir."

İşte açıklama;

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen resmi yazılara göre bilgilerinize getirilen referandum tarihleri aşağıdaki gibidir:

1) 13 Nisan 2023

2) 6 Temmuz 2023

3) 14 Temmuz 2023

4) Ertelenmesi bekleniyor…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2023 Cuma günü yani bugün yeniden referandum tarihi olarak belirlenmişti ancak çalışanın iradesinden korkanlar tarafından referandum yine yeni yeniden engellemiştir.

VYK Başkanı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Hasan Taçoy’a gönderilen yazıda şöyle denmiştir:

“… tarafımızca yapılan değerlendirme sonucunda konu referandumun 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılması uygun bulunmuştur”.

Hatırlatmak isteriz ki VYK Başkanının referandum tarihini belirleme gibi bir yetkisi yoktur. Referandum tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir. Ancak VYK Başkanı referandum sürecine “taraf” gibi müdahil olduğundan ve belli bir kesime çıkar sağlamak istediğinden, sürekli olarak referandum tarihini Bakan üzerinden ertelemektedir.

Uzun bir süreden beridir DAÜ, kurumu düşünmeyen beceriksiz yöneticilere teslim edilmiştir. Bu yöneticiler ile DAÜ, tarihinin en kötü günlerini yaşamaktadır ve yine DAÜ bu yöneticiler tarafından yönetiliyorken yaşadığı sorunlara çözüm bulması maalesef mümkün değildir.

• Çok değil daha bir ay önce çalışanlar sosyal sigorta primleri zamanında yatırılmadığı için eczanelerden ilaç alamaz durumdaydı.

• Temmuz ayı sonunda maaşlarımızın nasıl ödeneceği, yasal hakkımız olan hayat pahalılığı alıp alınmayacağımızla ilgili söylentiler ise çalışanı huzursuz etmekte ve kurumdaki iş barışını bozmaktadır.

• Önümüzdeki aylarda durumumuzun ne olacağı konusunda çalışanların ciddi endişeleri varken kurumun en üst makamı kendisine yakın olan bir gruba çıkar sağlama peşine düşmüştür.

DAÜ bilerek ve isteyerek bir kaos ortamına sokulmuştur. Buradan tüm taraflara çağrı yapıyor ve sıkıntılı bir süreçten geçmekte olan kurumumuz için aklı selim davranmaya çağırıyoruz.

“Demokrasiden ve çalışanın iradesinden korkmayınız!!!”

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

14.07.2023