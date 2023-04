Daü Birsen de DAÜ'de Seçim Çağrısı Yaptı

Haydi SANDIĞA!!!

Değerli mesai arkadaşlarımız,

Mart ayı başında yapılması gereken ve siz çalışma arkadaşlarımız tarafından sürekli sorulan yine sizler tarafından yetkili sendikanın belirleneceği demokratik bir hak olan “Referandum” tarihi, mukayyitlikten gelen yazıda da belirtildiği gibi 13 Nisan Perşembe günü olarak belirlenmiştir. (yazı ektedir)

Özlük haklarımızın geriletilmesi, maaşlardan kesintiler, iş güvencesi, taşerondan hizmet alımları ve işçi ile yönetsel personelin bu kadar değersizleştirildiği bir dönemde, haklarınızı en iyi şekilde koruyacağına inandığınız “Yetkili Sendika” yı belirlerken çok iyi karar vermeniz gerekmektedir. Belirttiğimiz konulardan geçmiş yıllarda çok sıkıntılar yaşadığımızı, ancak sendikamızın yetkili olduğu dönemlerde bu sorunların bir çoğunun çözümlendiğini unutmamalı, seçiminizi yaparken bunlara çok dikkat etmelisiniz. Örneğin, yıllarca sıfırlanan maaş katsayılarımız, sendikamızın ısrarlı uğraş ve mücadelesi ile tekrardan kazanılmıştır. Taşeron adı altında köle gibi çalıştırılan arkadaşlarımız, üniversite bünyesinde İç Hizmetler Döner Sermaye kadrolarına aktarılmış ve 13. maaş, izin, hastalık izinleri, bayramlık ödeneği gibi çalışan için çok önemli özlük hakları elde etmiştir. Yıllarca yapılmayan yönetsel ve işçi anomalileri ve terfileri de yine bizlerin yetkili olduğu dönemde yapılmaya başlanmıştır.

İç Hizmetler Döner Sermayede görev yapmakta olan arkadaşlarımızdan bazıları kadro sorunlarının çözümlenmesi için yakın zamanda sonuçlanan ve dışa açılan münhallere girmişlerdir. Bu münhal süreçlerinde gördüğümüz bu arkadaşlarımızın okul personeli olarak kabul edilmediği, yıllardır kurumsal hafızaya sahip işini yapan işinin ehli kişiler olmalarına rağmen dışarıdan başvuru yapan bir kişi ile eşdeğer şekilde değerlendirildiklerini üzülerek gördük ve yaşadık. Bu münhal sonuçlarına göre kadrolara aktarılan arkadaşlarımız adına mutlu olduğumuzu ve kendilerini tebrik ettiğimizi belirtmek isteriz.

İç Hizmetler Döner Sermaye bünyesinde halen daha kadrolanmak için bekleyen yüzlerce arkadaşımız vardır. Bu münhal süreci bizlere göstermiştir ki bu şekilde yürütülen süreç üniversitemizde iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Halen İç Hizmetler Döner Sermayede olan arkadaşlarımızın haklı mağduriyetleri ve taleplerinin de farkındayız tüm bunların çözüme kavuşması için yeni dönemde yetkili sendika olmaya hazırız.

13 Nisan günü sizlerden yine yetki talep ediyoruz. Sizlerin vereceği yetki ile her zamankinden daha güçlü olarak, çalışanların menfaatine olacak her türlü konu için mücadele edeceğimizi, İç Hizmetler Döner Sermaye’deki tüm arkadaşlarımızın kadrolanana kadar her türlü mücadeleyi vereceğimizi, üniversitemizde sarsılan güvenin tekrardan kazanılması için uğraşacağımızı, iş barışı ile huzurunun tekrardan tesisi ve iş güvencesi konularını garanti edeceğimizi bilmenizi isteriz.

13 Nisan’da sadece DAÜ BİR-SEN değil tüm çalışanlar ve DAÜ kazanacaktır.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN