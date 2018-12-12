DAÜ BTYO ile KTEMB ortak program tanıtımı yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) ortaklaşa düzenlediği etkinlik çerçevesinde Avrupa Birliği’nin sponsor olduğu “Kısa Süreli Sertifikasyon Eğitim Programları”nın tanıtımı11 Aralık 2018 Salı günü, saat 09:30’da yapıldı. DAÜ BTYO’da gerçekleşen etkinlikte ilgili öğrencilere program ve meslekieğitim hakkında teferruatlı tanıtım yapıldı. DAÜ–BTYO–KTEMB ortak eğitim ve tanıtım programı sunumunda ilk sözü alan DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, eğitim sisteminin önemlibir halkasını oluşturan meslekieğitimin hem orta eğitim halkası hem de yüksek öğrenim halkası olan BTYO hakkında bilgiler aktarıp mesleki eğitimin son durumu, politikalar, yapılması gerekenler ve gelinen noktadaki sorunlara dikkat çekerek çeşitli vurgulamalarda bulundu. Prof. Dr. İlkan, yaptığı açıklamada meslek lisesi-BTYO eğitim zincirinin önemine vurgu yaptı ve “ara eleman” ve “mesleki eğitimin” hak ettiği değere kavuşturulup sadece söylemde kalmaması gerektiğiniifade ederek çalışma yasalarındaki sınıf, barem ve basamak düzenlemelerinin BTYO mezunlarını da kapsayacakşekilde ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği konusuna dikkat çekti. Prof. Dr. İlkan, bu yasal düzenlemeler mesleki eğitimin son halkası olan yüksek öğrenimdeki meslek yüksek okullarına ve meslek liselerine olan ilgiyi artıracağını ve ayrıca kaliteyi de getireceğini vurguladı. Konuyu birçok bakanın bilgisine getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. İlkan, yeni hükümetin ve bakanın da bilgi ve değerlendirmelerine sunulduğunu vurguladı. Piyasaların kaliteli ve değişik alanlarda mesleki eğitim alan ara elamanlara olan ihtiyacının hat safhada olduğunu belirten Prof. Dr. İlkan, mesleki eğitimi teşvik edici unsurların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KTEMB Proje Koordinatörü Elektrik Mühendisi Osman Asilzade ise konuşmasında program ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sorulan sorulara detaylı cevaplar veren Asilzade,katılımcı sayısına bağlı olarak programlarınGazimağusa ve DAÜ’de de uygulanabileceğini vurguladı.Meslekte sertifikasyonun önemine vurgu yapan Asilzade,eğitim konularının genişletilebileceğini açıkladı. Hedefin tüm bölgelere bunu yaymak olduğunu söyleyen Asilzade, Avrupa Birliği projesi olan bu programın başarılı olması için DAÜ ve BTYO’nun katkılarının önemli olduğunu söyleyerek teşekkürlerini aktardı.

KTEMB Başkanı Bora Karaçam da yaptığı konuşmada kendisinin de bir DAÜ-BTYO mezunu olduğunu vurgulayarak öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerinin gerçek hayatta çok önemli olduğunu söyledi. Kendisinin de bugün geldiği noktayı öğrencilik yıllarından hedeflediğini vurgulayan Karaçam, DAÜ-BTYO’nun bu hedefini gerçekleştirmesinde önemli katalizör olduğunu söyledi.Ocak 2019’da başlanması hedeflenen söz konusu eğitim programlarının ücretsiz olacağını ve katılımcılara sertifikalar verileceğini vurgulayan Karaçam, gruplar ve talepler oluştuğu sürece konu ve sürelerin de artırılacağını sözlerine ekledi. Tanıtım programı öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Projeyi Yürüten Kurumlar ve Proje Ekibi:

Elektriksel Alan isimli eğitime dayalı istihdam projesi Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) Yönetim Kurulları tarafından yürütülmektedir. Proje ekibinde ise Proje Koordinatörü: Elektrik-Elektronik Mühendisi Osman Asilzade, Proje Asistanı: Elektrik-Elektronik Mühendisi Ahmet Dağbaşı, Proje Destek Personeli ve Enerji Uzmanları yer almaktadır.

Projenin Hedefleri:

Söz konusu projenin hedefleri arasında girişimciliğin geliştirilmesi, işsizlik oranının azaltılması, rekabet gücünün artırılması, yeni teknolojilerin kullanılması, istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumsal farkındalık yaratılması, sektörel hizmet kalitesinin artırılması, nitelikli personel sayısının artırılması, iki toplumlu faaliyetlerin geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yetki belgesi (Teknisyenlik) sınavları başarı oranının artırılması yer almaktadır.

Proje Bütçesi ve Süresi: Proje bütçesi toplam 199,234.08 € ve proje süresi 30 aydır.

Eğitimi Verilecek Konular:

Elektrik alanında Yetki Belgesi (Teknisyenlik) Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri “15kVA (konut+sanayi), 30kVA (konut+sanayi) ve 50kVA ve üstü (konut+sanayi)”, Konut ve Sanayi Tesisatları, Aydınlatma Teknikleri ve Enerji Verimliliği, Topraklama Teknikleri, Aşırı Gerilim ve Yıldırımdan Korunma, Elektrik Malzemelerini Tanıma ve Ölçüm Teknikleri, Tesisat Yönetmeliği, Yerel Yasa ve Kurallar, Otomasyon ve Kontrol-Akıllı Binalar, Orta Gerilim (OG) Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Pano Kurulumu ve Montajı, Güneş Enerjisi Tesisatları, Kompanzasyon, KNX (Eğitmen) ve KNX (Personel) olmak üzere toplam 13 farklı konuyla ilgili ücretsiz eğitmen ve personel eğitimleri verilecektir. Hedef gruplar (Müteahhitlik alanı)Elektrik Mühendisleri, Elektrik Teknisyenleri, Elektrik Teknikerleri, Elektrik Öğrencileri, Elektrik Ustaları, Stajyerler, Çıraklar ve Mesleğe ilgi duyan kişilerdir.

Eğitimlerin Yeri ve Saati: Eğitimler Lefkoşa merkezli olarak mesai saatleri dışında yapılacaktır. Ancak bölgelerden gelecek olan talebe göre Lefkoşa haricinde Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde de gruplar açılacaktır.