DAÜ BTYO’dan Haber Sektörüne Yapay Zekâ Destekli Proje: AICTA

DAÜ BTYO’DAN HABER SEKTÖRÜNE YAPAY ZEKÂ TABANLI YENİLİKÇİ PROJE: AICTA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerinden Kadir Mert’in sunduğu önemli katkılarla haber sektörüne yönelik yapay zekâ destekli bir sistem geliştirildi. "AICTA" ismi verilen bu yenilikçi proje, haber üretimi ve yönetim süreçlerini daha hızlı, verimli ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.

“Haber Editörlerinin İş Yükünü Azaltıyor”

Yapay zekâ algoritmalarını kullanan sistem, haber hazırlayan kişiler için dijital ortamda ilgili haberleri tarayıp toplayarak, içeriği analiz ediyor ve düzenliyor. Böylece, haber editörlerinin iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf sağlıyor ve üretkenliği artırıyor.

AICTA, hem profesyonel medya çalışanlarının hem de içerik üreticilerinin süreçlerini kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunuyor. Özellikle veri analitiği ve süreç otomasyonu alanlarında öne çıkan proje, haberlerin daha etkili ve hedef odaklı bir şekilde sunulmasına katkı sağlıyor.

“Kuzey Kıbrıs’ta İlk”

AICTA'nın geliştiricileri, projenin Kuzey Kıbrıs’ta haber sektörüne yönelik geliştirilen ilk yapay zekâ projesi olma özelliğini taşıdığını vurguluyor. Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.aicta.co adresinden ulaşılabiliyor.

DAÜ BTYO, Sektör Odaklı Eğitim Anlayışıyla Fark Yaratıyor

ASIIN akreditasyonuna ve EuroINF kalite mühürüne sahip olan DAÜ BTYO ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, güçlü akademik temelin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknik donanımın yanı sıra takım çalışması, etkili iletişim ve problem çözme gibi iş yaşamı becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Günümüzde yapay zekâ araçlarının iş akışlarının otomasyonunda etkin şekilde kullanılması, giderek artan bir önem taşıyor. Bu tür projeler, yalnızca sektöre katkı sunmaları açısından değil, aynı zamanda öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmeleri bakımından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda DAÜ BTYO, öğrencilerini mezun olmadan önce sektörel uygulamalara yönelik sistemler geliştirmeye ve iş yaşamına aktif olarak katılmaya özellikle teşvik ediyor.