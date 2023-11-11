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DAÜ Cumhuriyet için koşacak

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlamak amacıyla bu yıl dördüncüsü organize edilen Cumhuriyet Koşusu, 14 Kasım Salı, saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
DAÜ Cumhuriyet için koşacak

DAÜ’den verilen bilgiye göre, koşu DAÜ Lâlâ Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve kampüs içerisindeki parkurun tamamlanmasının ardından DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erecek.

 

Cumhuriyet Koşusu; 18-35 yaş kadın/erkek, 36-50 yaş kadın/erkek ve genel klasman kadın/erkek olmak üzere 3 kategoride yapılacak ve koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara madalyaları verilecek.

 

Koşuya katılacakların etkinlik günü saat 13.30’da Lâlâ Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde olmaları gerekiyor.

 

Dördüncü 15 Kasım Cumhuriyet Koşusuna katılım ve detaylı bilgi için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

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