DAÜ, "DAÜ Atatürk Anıtı" Önünde Anma Töreni Gerçekleştirecek

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan tören programı kapsamında, saat 09:00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Saat 09:03’te DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okunacak. Saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise saat 09:10’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın bir konuşma yapacak.
Saat 12:00’de ise, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından “1938 Türkiye ve Dünya Basını’nda Atatürk” başlıklı konferans verilecek. Söz konusu konferans, DAÜ TV ve Microsoft Teams üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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