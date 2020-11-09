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DAÜ, "DAÜ Atatürk Anıtı" Önünde Anma Töreni Gerçekleştirecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılı vesilesiyle, 10 Kasım 2020 Salı günü, saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde Anma Töreni gerçekleştirecek.
DAÜ, "DAÜ Atatürk Anıtı" Önünde Anma Töreni Gerçekleştirecek

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan tören programı kapsamında, saat 09:00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Saat 09:03’te DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okunacak. Saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise saat 09:10’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın bir konuşma yapacak.

Saat 12:00’de ise, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından “1938 Türkiye ve Dünya Basını’nda Atatürk” başlıklı konferans verilecek. Söz konusu konferans, DAÜ TV ve Microsoft Teams üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

 

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