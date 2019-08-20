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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacak

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Binası Projesi 1. Etap Yapı İşleri İhalesi’ni kazanan Asin İnşaat Ltd. ile DAÜ arasında protokol imzalandı
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacak

Söz konusu protokolün imza töreni, 20 Ağustos 2019 Salı günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlüğü Vakıf Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Asin İnşaat Ltd. Direktörü Taşkın Ürel, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, İdari İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Müge Rıza ile Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü Şube Amiri Taşkın Fidaner’in yanı sıra basın mensupları katıldı.

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Protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Asin İnşaat Ltd. Direktörü Taşkın Ürel imza koydu. Protokol kapsamında Asin İnşaat Ltd., DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası Projesi 1. Etap Yapı İşleri İhalesi’ne ait işleri “Anahtar Teslim” esasına göre gerçekleştirecek. Firma, ihale kapsamında aldığı işi 4.5 ay içerisinde teslim edecek.

 

DAÜ’nün Öz Kaynaklarıyla Yapılıyor

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün Diş Hekimliği Fakültesi’ni tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak ve herhangi bir katkı almadan kurmakta olduklarını vurguladı. Diş Hekimliği Fakültesi’nin üniversite için son derece önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osam, 40 yıl önce bir mühendislik eğitimi kuruluşu olarak kurulan DAÜ’nün sırasıyla sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve şimdi ise sağlık bilimlerini de bünyesine kattığını belirterek, yeni fakültenin vereceği mezunlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve tüm dünyaya katkı koyacağının altını çizdi.

Asin İnşaat Ltd. Direktörü Taşkın Ürel de konuşmasında DAÜ ile firmaları arasında birçok alanda iş birliği bulunduğunu ifade ederek, her zaman olduğu gibi bu işi de özverili bir şekilde zamanında teslim edeceklerini aktardı. Ürel, ihale sürecinde yoğun bir çalışma temposu ile ihalenin kazanılmasını sağlayan çalışanlarına teşekkür etti ve 4.5 ay içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi’ni DAÜ’ye kazandıracaklarını vurguladı. İmza töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

 

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