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DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Çolpan Metin ile Ses Atölyesi Düzenlendi

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Ünlü ses eğitmeni Efsane Çolpan Metin, DAÜ’de düzenlenen atölyede katılımcılara ses eğitimi ve müzik pedagojisi konusunda önemli bilgiler verdi
DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Çolpan Metin ile Ses Atölyesi Düzenlendi

DAÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ’NDE ÇOLPAN METİN İLE SES ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi – MUEG 411” projesi kapsamında ses eğitimi ve müzik pedagojisi alanında uzmanlaşmış ünlü eğitmen Efsane Çolpan Metin tarafından ses atölyesi gerçekleştirildi. Söz konusu projeden sorumlu öğrenciler arasında Simge Durgun, Berkay Saral ve Mehmet Sıtkı Özcan yer aldı.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar, ders yürütücüsü Doç. Dr. Başak Gorgoretti, bölüm öğretim üyeleri, öğrencileri ve ses eğitimi alanına ilgi duyan, sesini doğru kullanmak isteyen herkes ücretsiz olarak katıldı.

 

Gerçekleştirilen ses atölyesinde Metin’in deneyimli ve etkileyici eğitimi sayesinde katılımcılar önemli bilgiler edinerek pratik yapma fırsatı yakaladılar.

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