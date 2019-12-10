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DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Çocuklar Hak’lı” konulu seminer

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden “Çocuklar Hak’lı” konulu seminer

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi çerçevesinde, dersin öğrencileri Salih Aziz Atamer, Koral Tan, Behiç Bilgen ve Nicat Sadiqzade tarafından, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

 

Gazimağusa’da bulunan Polatpaşa İlkokulu’nda, projeyi gerçekleştiren öğrenciler tarafından çocuk hakları ile ilgili seminer verildi. “Çocuklar Hak’lı” sloganıyla düzenlenen seminerde, çocuk hakları ile ilgili bilgiler verilerek, çocuklar toplum içerisindeki hakları hakkında bilgilendirildiler. Projeyi gerçekleştiren öğrencilerden Salih Aziz Atamer, seminerde gerçekleştirdiği konuşmasında, çocuk haklarının bilinmesi, çocuk istismarını önlemenin en önemli yollarından biri olduğunu belirterek, bu eğitimlerin artması gerektiğini vurguladı. Atamer ayrıca, bu konudaki farkındalığı artırmak için, geniş çaplı etkinlikler düzenlenerek daha çok çocuğa ulaşılması gerektiğini de belirtti.

 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde, Polatpaşa İlkokulu Müdür Muavini Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğulları, bu tür etkinliklerin sürekli gerçekleşmesi gerektiğini, çocukların devamlı korunma altında kalmaları için kendi haklarını bilmeleri gerektiğini söyleyerek, çocukların haklarını bilmelerinin gelişim, eğitim ve büyüme evrelerini olumlu yönde etkilemekte olduğunu söyledi. Zaimağaoğulları, günümüzde böyle duyarlı öğrencilerin olduğunu görmekten dolayı oldukça onur duyduklarını belirterek, DAÜ’lülere verdikleri bilgilerden ve gerçekleştirdikleri seminerden dolayı teşekkürlerini iletti

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