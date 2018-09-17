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DAÜ Hukuk Fakültesi mezunları 15 yıl sonra bir arada

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olan 75 hukukçu, mezuniyetlerinden 15 yıl sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde bir araya geldiler.
DAÜ Hukuk Fakültesi mezunları 15 yıl sonra bir arada

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olan 75 hukukçu, mezuniyetlerinden 15 yıl sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde bir araya geldiler.

2003 mezunları, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan’a teşekkür etmek, kendisinden sembolik olarak da olsa bir ders daha dinlemek ve Prof. Dr. Turhan’ın yeni kitabı “80 Pişmiş Kuruyemiş”i kendisine imzalatmak için bir araya geldiler. Mezunları temsilen bir açıklama yapan Av. Levent Kızılduman, organizasyonun KKTC ayağını kendisi, Türkiye ayağını ise İzmir’den Av. Serpil Kuş ve Av. Gurur Kendirci’nin üstlendiğini belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ve DAÜ Rektörlüğü’ne haber verilerek gerçekleştirilen bu organizasyonun sadece bir mezunlar buluşması olmadığını kaydeden Av. Kızılduman, asıl amaçlarının ömrünü hukuk eğitimine ve bilimsel üretime adayan ve meslek hayatının 21 yılını DAÜ Hukuk Fakültesi’nde geçiren Prof. Dr. Turhan’ın üzerlerindeki emeği için teşekkür etmek olduğunu ifade etti.

Av. Kızılduman, mezun oldukları 2003 yılında Prof. Dr. Turhan’ın Hukuk Fakültesi Dekanı ve Devletler Özel Hukuku hocası; şu andaki KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın da Dekan Yardımcısı ve İdare Hukuku hocası olarak derslerine girdiğini belirtti. Bu nedenle ilk önce Başbakan Erhürman’ı makamında ziyaret ettiklerini kaydeden Av. Kızılduman, Erhürman’ın kendilerini kabul etmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

DAÜ Kampüsüne gelerek Hukuk Fakültesi’nde buluşan hukukçular arasında Türkiye’den 2 hakim ve bir savcı ile DAÜ Hukuk Fakültesi’ni üstün bir başarı göstererek 3.5 yılda bitiren ve KKTC Kaza Hakimliği’ne atanan Zehra Yalkut Bilgeç de vardı. Prof. Dr. Turhan’a çiçek ve yöresel sembolik hediyeler verdiklerini kaydeden Av. Kızılduman, Prof. Dr. Turhan’ın ise kendilerine hitaben kısa bir konuşma yaparak çok duygulandığını ve çok teşekkür ettiğini belirtti.

DAÜ ve Kıbrıs üniversitelerinde hukuk eğitimi hakkında sembolik bir ders niteliğinde soru-cevap şeklinde sohbet ettiklerini de belirten Av. Kızılduman, son kitabını da Prof. Dr. Turhan’a imzalatarak “üstat” olarak andıkları hocalarına teşekkür borçlarını yerine getirdiklerini ve eski günleri de yad ederek bu anlamlı günü büyük bir mutlulukla tamamladıklarını ifade etti.

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