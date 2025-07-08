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DAÜ Hukuk Fakültesi’nde TOLES Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi

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Uluslararası geçerliliğe sahip TOLES Sınavı, DAÜ Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde 27 kişinin katılımıyla düzenlendi. Sınav, hukuk İngilizcesi alanında mesleki yeterliliği belgeleyen önemli bir adım oldu.
DAÜ Hukuk Fakültesi’nde TOLES Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE TOLES SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi TOLES (Test of Legal English Skills) Sınavı başarıyla gerçekleştirildi. DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ve Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen sınava toplam 27 kişi katıldı.

 

İngiltere merkezli olan ve hukuk İngilizcesine yönelik mesleki yeterliliği ölçen TOLES Sınavı öncesinde, sınava girecek adaylardan DAÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan ve şu anda Bursa’da avukatlık yapan Damla Davarcı ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Arzu Alp, sınav ve eğitim süreciyle ilgili görüşlerini paylaştı. Röportajda her iki aday da TOLES Eğitimi’nin mesleki gelişimlerine sağladığı katkılardan ve DAÜ’nün sunduğu profesyonel hazırlık sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

“TOLES, Yurtdışı Kapılarını Araladığı Gibi Kişisel Gelişime de Katkı Sunuyor”

TOLES Sınavına girecek adaylardan olan Damla Davarcı, hukuk İngilizcesine olan hakimiyetin meslek hayatındaki önemine dikkat çekti. Şu anda babasına ait bir hukuk bürosunda çalıştığını belirten Davarcı, özellikle yurtdışı bağlantılı işlerde çeviri yaparken TOLES eğitiminin büyük faydasını gördüğünü ifade etti. TOLES sınavına, sadece bir ölçme-değerlendirme aracı olarak değil, geleceğe yatırım olarak baktığını vurgulayan Davarcı, “Türkiye’de pek çok hukukçunun hukuk İngilizcesi bilmemesi ciddi sorunlara yol açıyor. TOLES, yurtdışı kapılarını araladığı gibi kişisel gelişime de katkı sunuyor.” dedi. Hukuk eğitimi almakta olan öğrencilere mutlaka bu programa katılmalarını öneren Davarcı, “Bu program meslek hayatınızda fark yaratacak. Hocalarımızın katkılarıyla kendinize ve geleceğinize yatırım yapın.” şeklinde konuştu.

 

“Mesleki Yeterlilik Açısından da Önemli”

Bir diğer aday Arzu Alp ise, bu süreci hem akademik hem mesleki gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Akademik yeterliliğini belgelendirmek ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifika edinmek amacıyla sınava girdiğini ifade eden Alp, TOLES belgesinin büyük fayda sağlayacağını dile getirdi. Hukuk İngilizcesini daha profesyonel düzeyde öğrenmenin, okuduğu ve duyduğu belgeleri daha iyi anlamasına ve yorumlamasına katkı sunduğunu vurgulayan Alp, bu eğitimin meslek hayatında önemli bir kolaylık sağladığını belirtti. TOLES’in yalnızca dil gelişimi için değil, aynı zamanda mesleki yeterlilik açısından da önemli olduğunu dile getiren Alp, “Bu sınav, kendinize olan güveninizi artırır. Gireceğiniz herhangi bir sınavda da TOLES’in faydasını görürsünüz.” diyerek sınavın çok yönlü katkılarına dikkat çekti.

 

Sınav günü, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy ve Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, sınav gözetmeni ve DAÜ Yabancı Diller Birimi Öğretim Görevlisi Aslı Gönenç ile TOLES Programı - TOLES Sınavları Koordinatörü Öğretim Görevlisi Peril S. Emiroğluları da hazır bulundu. Sınav öncesinde katılımcılar ve sınav görevlilerinin birlikte yer aldığı bir anı fotoğrafı da çekildi.

 

DAÜ Hukuk Fakültesi, 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak TOLES Sınavı’na ev sahipliği yaparak hem mezun öğrencilere hem de hukuk alanında aktif olarak çalışan profesyonellere uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya erişim imkânı sunmaktadır.

 

TOLES Programı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, DAÜ Hukuk Fakültesi web sitesini (https://hukuk.emu.edu.tr/tr) ve programın resmi Instagram hesabını (@emutolesofficial) ziyaret edebilirler.

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