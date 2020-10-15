DAÜ İç Mimarlık Bölümü Çınarlı İçin 61 Farklı Konukevi Tasarladı

Konuya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden yapılan açıklamada, “DAÜ; kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri belirleyen, çevreye duyarlı kuşakların yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra topluma hizmet üniversitenin önemli misyonlarından biri olarak vurgulanmaktadır. Bu hedefler ışığında, DAÜ İç Mimarlık Bölümü topluma hizmet çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. DAÜ İç Mimarlık Bölümü ITAS402 İç Mimarlık Atölyesi VI ve INAR492 Interior Architecture Studio VI kapsamında, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde, Mezuniyet Projesi konusu olarak Geçitkale Belediyesi Başkanlığı ile iş birliği yapmıştır. Bu kapsamda, Geçitkale Belediyesi’ne bağlı Çınarlı Köyü için konukevi, iç tasarım projeleri geliştirilmiştir” denildi.

“Çınarlı’nın Kendine Özgü Yapısı Tasarımlara Yansıdı”

Açıklama şu şekilde devam etti: “DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Kamil Güley ile projenin yürütücü hocaları Doç. Dr. Afet Çeliker Coşkun, Doç. Dr. Asu Tozan, Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu, Doç. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin liderliğinde ve Araştırma Görevlileri Sıla Su Yanar, Mojtaba Karimnezhad, Gülde Kasım’ın desteğiyle 61 öğrenciyle geliştirilen özgün çözüm önerileri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantı ile Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş’a iletilmiştir. Her bir projede değişen ana fikir ve mekan önerileri ile birlikte Çınarlı Köyü’nün kendine özgü yapısı ve özelliklerinin tasarımlara yansıdığı projeler, dijital ve basılı olarak kitapçık haline getirilerek Geçitkale Belediyesi Başkanlığı’na sunulmuştur."