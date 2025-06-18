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DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Dünya İç Mimarlar Günü’nü “Yapay Zekâ” Temasıyla Kutladı

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DAÜ'de düzenlenen atölye çalışmasında, yapay zekânın iç mekân tasarımındaki duygusal ve yaratıcı etkileri tartışıldı; öğrenciler, yapay zekâ destekli tasarım araçlarını deneyimledi.
DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Dünya İç Mimarlar Günü’nü “Yapay Zekâ” Temasıyla Kutladı

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, DÜNYA İÇ MİMARLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından 2025 Dünya İç Mimarlar Günü kapsamında özel bir etkinlik gerçekleştirildi. “Yapay Zekâ Hissedebilir mi?” başlıklı atölye çalışması, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

 

Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’nun 2025 yılı teması olan “Duygusal Tasarım, Deneyim ve Yapay Zekâ” doğrultusunda gerçekleştirilen atölyede, yapay zekânın iç mekân tasarımındaki yaratıcı rolü ele alındı. Katılımcılar, duyguların mekân tasarımına nasıl yansıtılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunurken, yapay zekâ destekli tasarım araçlarını da deneyimleme fırsatı yakaladı.

 

Etkinlik, DAÜ İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Çeliker Coşkun, İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı ve İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Eliz Erdenizci’nin önderliğinde gerçekleştirildi.

 

DAÜ İç Mimarlık Bölümü, gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerle öğrencilerini güncel tasarım yaklaşımlarıyla buluşturmaya ve uluslararası ölçekte farkındalık kazandırmaya devam ediyor.

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