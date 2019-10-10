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DAÜ-KAEM 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) ev sahipliğinde organize edilen 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı, bugün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan açılış töreni ile başladı.
DAÜ-KAEM 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı başladı

Törene; DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı, Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, DAÜ-KAEM Direktörü, Konferans Başkanı ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin’in yanı sıra çok sayıda öğrenci ve akademik personel katıldı.

“ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE SIFIR TOLERANS”

DAÜ Tanıtım Filmi’nin gösterimi ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını, DAÜ-KAEM Direktörü ve Konferans Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen gerçekleştirdi. Doç. Dr. Erbilen, DAÜ-KAEM’in kuruluş amaçları ve faaliyetlerinden bahsetti. “Şiddetin her türlüsüne sıfır tolerans” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Doç. Dr. Erbilen, geleneksel olarak düzenlenen konferansın bu yılki temasının toplumsal cinsiyet, mekan, yer ve kültür olduğunu belirterek, konferansa 220 bildiri sunulduğunu vurguladı. DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı da konuşmasında DAÜ ile ilgili bilgi verdi, konferansın verimli geçmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, konferansın onur konuşmacıları Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı, Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, “Yükseköğretim ve Araştırmada Cinsiyet Eşitliğinin Tanıtılmasında Liderliğin Rolü” ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin “Bu Erkeklerin Dünyası Mı? Feminist Coğrafyaları Anlamak” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

 

Konferans, gün boyunca paralel oturumlarla devam etti. 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı, 12 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Konferansta sunulan bildiriler, DAÜ Yayınları tarafından bildiri kitabı olarak basılacak. Konferans bildiri kitabı, konferanstan kısa bir süre sonra hazır olacak. Konferansla ilgili detaylı bilgiye ise https://gspc.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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