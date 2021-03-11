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DAÜ – KAEM ile DAÜ – SEM İş Birliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Devam Ediyor

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DAÜ – KAEM ile DAÜ – SEM İş Birliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Devam Ediyor
DAÜ – KAEM ile DAÜ – SEM İş Birliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi (DAÜ-KAEM) ile Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliğinde geçen yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun talep gören Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika (TOCES) programının ikincisi 13 Mart 2021, Cumartesi günü başlıyor.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) üniversiteye bağlı ilk Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi olan DAÜ-KAEM ve ilk kurulan yaşam boyu eğitim merkezi DAÜ-SEM iş birliğinde düzenlenen sertifika programı yeni modüller ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. İlk modülü 13 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan eğitim programı 16 modülden oluşacak. 16 hafta sürecek olan söz konusu eğitimde talep doğrultusunda programın belli modülleri de alınabilecek.

 

DAÜ – KAEM ve DAÜ – SEM iş birliği ile düzenlenen programda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında verilen eğitimler sonucunda başarılı olanlara farklı ülkelerde uygulanan benzer programların verdiği özel belge gibi KKTC’de “KOZA” isminin verildiği belge verilmektedir. Geçen yıl programı başarı ile tamamlayanlara söz konusu “KOZA” sertifikaları teslim edilmişti.

 

Program hakkında daha detaylı bilgiye DAÜ-KAEM ve DAÜ-SEM internet adreslerinden, sosyal medya hesaplarından veya e-posta adreslerinden ulaşılabilir. Program ile ilgili farkındalığın artması adına sosyal medyada #kozamlagucluyum da kullanılmaktadır

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