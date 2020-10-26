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DAÜ Mimarlık Bölümü Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarisinin İzlerinin Sürüleceği Webinar Serisini Başlattı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen, “Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarisinin İzinde” başlıklı web semineri serisinin ilki, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 13:30’da çevrim içi olarak gerçekleşti.
DAÜ Mimarlık Bölümü Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarisinin İzlerinin Sürüleceği Webinar Serisini Başlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen, “Kıbrıs’ta Çağdaş Konut Mimarisinin İzinde” başlıklı web semineri serisinin ilki, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 13:30’da çevrim içi olarak gerçekleşti. Etkinlikte sunuş yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu Yüksek Mimar Onur Olguner, tasarladığı iki konutun hikayesini Mimari Tasarım I öğrencileri ile paylaştı. Webinarların ikincisi 22 Ekim 2020 Perşembe günü, 13:30-16:30 saatleri arasında gerçekleşti. İkinci sunuşa sırası ile Cemil Atakara, Ertuğ Ertuğrul ve Kemal Kasapoğlu katıldı.

Öğrenciler Uzmanlarla Buluştu

Cemil Atakara Mimarlık Ofisi’nin de sahibi olan Mimar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi. DAÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Atakara, halen Türkiye, Suriye ve Kuzey Kıbrıs’ta projeler yürütmektedir. İkinci sunuşu ise KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Ertuğ Ertuğrul yaptı. Mimarlık Lisansı’nı Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alan Etuğrul, daha sonra AA Mimarlık Okulu’nda (Architectural Association School/London) Konut ve Kentleşme alanında Yüksek Lisans’ını tamamladı. Türkiye’de ve Fransa’da çeşitli projeleri bulunan Mimar, halen Ertuğrul Mimarlık Ofisi’ni yürütmektedir. Webinar’ın son konuşmacısı ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Sheffield Üniversitesi mezunu; DAÜ Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Kemal Kasapoğlu idi. Kasapoğlu, iki konut projesini öğrenciler ve diğer katılımcılar ile paylaştı.

Webinar Serisi Devam Edecek

DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, ARCH 291 Mimari Tasarım I stüdyo ekibi, Prof. Dr. Kokan Grchev, Yrd. Doç. Dr. Pınar U. Righelato, Dr. Sevil Aydınlık ile Araştırma Görevlisi Şerife Hikmet’in koordinasyonunda gerçekleşen ve iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını benimseyen deneysel bir stüdyo çalışmasına hizmet edecek biçimde tasarlanan etkinliğin amacı tasarım odaklı eğitimde öğrencilerin sürece aktif katılımlarını teşvik ederek, problem çözme ve karar verebilme yetilerini geliştirmek.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden başlayarak Yapılı Çevrede Disiplinler Arası Çalışmalar Merkezi (ISBE) ve Konut, Eğitim, Araştırma ve Danışma Merkezi’nin (KEDAM) iş birliğinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflen etkinlik, toplumda mimarlık mesleğinin ve konut tasarımının önemine ilişkin farkındalık yaratmayı ve mimarların tasarım sürecinde kullanıcı/müşteri ile nasıl etkileştiğine dair ipuçları vermeyi amaçlıyor. Webinar serisinin 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde de devam etmesi planlanıyor.

 

 

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