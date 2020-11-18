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DAÜ, Mühendislik Dalında Dünya Sıralamasında

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DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Alan Sıralaması’nda ise Mühendislik dalında dünyanın en iyi 662. üniversitesi olarak açıklandı.
DAÜ, Mühendislik Dalında Dünya Sıralamasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2021’de 1,148’inci sırada yer aldı. 80’in üzerinde ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği listede, 13 farklı gösterge ile üniversitelerin akademik araştırma performansları, küresel ve yerel saygınlığı ölçülüyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralamasını yapan U.S. News & World Report tarafından açıklanan listeye göre, DAÜ Asya Kıtası’nın en iyi 310. üniversitesi olurken, Türkiye sıralamasında Dokuz Eylül Üniversitesi ile 22. sırayı paylaştı. Listede Türkiye’den toplamda 46 üniversite yer aldı.

 

DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda bölgesel araştırma saygınlığında 174. sırayı elde ederken, uluslararası iş birliği konusunda dünyanın en iyi 804, bölgenin ise en iyi 16. üniversitesi olarak açıklandı.

 

Mühendislik’te Dünyanın En İyi 662. Üniversitesi

DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Alan Sıralaması’nda ise Mühendislik dalında dünyanın en iyi 662. üniversitesi olarak açıklandı. Mühendislik alanında küresel araştırma saygınlığı konusunda 623. sırayı elde eden DAÜ, uluslararası iş birliğinde dünyada 406, bölgede ise 6. sırada yer aldı. Mühendislik alanında yayınlanan listeye Türkiye’den 12 üniversite girerken, DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listede yer alan tek üniversite oldu.

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