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DAÜ nereye koşuyor? -2 ve Eğitim Bakanlığı: YÖDAK Suçlu!

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DAÜ YÖDAK’a İran’daki Üniversite ile birlikte yürüttüğü ve daha önce YÖK’ten de onay aldığı YÖDAK’tan da ön açma izni aldığı diş hekimliği fakültesi ortak programı ile ilgili 4 kez müracaatta bulunmuş.
DAÜ nereye koşuyor? -2 ve Eğitim Bakanlığı: YÖDAK Suçlu!

DAÜ YÖDAK’a İran’daki Üniversite ile birlikte yürüttüğü ve daha önce YÖK’ten de onay aldığı KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan  da ön açma izni aldığı diş hekimliği fakültesi ortak programı ile ilgili 4 kez müracaatta bulunmuş.

Ama her ne hikmetse YÖDAK’taki duvarı! Bir türlü aşmamış. Cevap verilmemiş. Şu eksik bu fazla denmemiş.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı raporda da YÖDAK’ı suçlu bulmuş!

YÖDAK üyeleri ile ilgili de çeşitli tasarrufların olacağı da konuşulmaya başlanmış.

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Önceki gün hiç çekinmeden Necdet hocaya bazı sorular sordum.

2017’den önce DAÜ öğretim üyesi olan Prof. Hülya Harutoğlu ve bay Macid (İran uyruklu akademisyen) ile ilgili polise ve Sayıştay’a intikal eden yolsuzluk dosyaları ile ilgili ne gibi bir ilerleme var?

DAÜ’nün buradaki 2 Milyon TL zarar ziyanı tahsil edildi mi?

Çok ilginçtir Prof. Harutoğlu ile ilgili dosya da Sağlık Bilimleri Fakültesi ve o dönemki harcamalar ile ilgili…

Milletvekili Resmiye Canaltay DAÜ’den mezun oldu mu?

Bu konuda soruşturma açıldı mı?

Meclis’te bulunan ve yılan hikâyesine dönen DAÜ yasası ne durumdadır?

Ve DAÜ’de seçimle gelen yönetime darbe mi planlanıyor?

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Necdet hoca DAÜ’de darbeler döneminin kapandığını bunu kimsenin kabul etmeyeceğini ve demokrasinin işleyeceğini 2021 Haziran’a kadar seçimle yetki aldığını anlattı.

DAÜ’nün uğratıldığı zarar ile ilgili dava çalışmaları olduğundan bahsetti.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın DAÜ’den mezun olmadığını ve konu ile ilgili Üniversitenin araştırma açtığından bahsetti.

Demokratik Bilimsel Üniversite'ye ulaşabilmek için ise DAÜ Yasası'nın halen çıkarılmamış olması DAÜ'de halen darbe dedikodularının dolaşmasına ise vesile oluyor.

Seçimle gelen seçimle gitmeli ve bu darbe sevicilerine de önce DAÜ çalışanları karşı durmalı DAÜ'yü yeniden karanlık günlere götürebilecek bu girişimlere prim vermemelidir.

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