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DAÜ öğrencileri dünyayı keşfediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) değişim programlarıyla öğrencilerini yurt dışına göndermeye devam ediyor.
DAÜ öğrencileri dünyayı keşfediyor

10 yıldır devam eden öğrenci değişim programı uygulamasıyla DAÜ öğrencilerine, iş birliği içinde olduğu 21 farklı ülkeden 27 üniversiteden bir tanesinde bir veya iki dönem eğitim görebilecekleri müthiş bir olanak sağlıyor.

 

Dünya genelindeki seçkin kurumlarla özenle yapılan bu iş birlikleri sayesinde, DAÜ’lü olan her öğrenciye ABD, Almanya, İran, Kanada, İtalya, Avusturya, Güney Kore, Arnavutluk, Belçika, Fransa, Hindistan, Irak, Ürdün, Kazakistan, Nijerya, Litvanya, Filistin, Polonya, Rusya, Türkiye ve Çin gibi ülkelerde eğitim görme ve eğitim sonunda elde ettikleri kredileri DAÜ’ye aktarma şansı verilmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen bu Öğrenci Değişim Programı’ndan öğrencilerimizin daha kolay bir şekilde yararlanabilmesi için Uluslararası Ofis’te bulunan tecrübeli bir ekip, her öğrenciye çıkacakları bu yolculukta yardımcı olmak için bireysel danışmanlık yapmaktadır. Öğrenci Değişim Portfolyosu’na her geçen gün yeni üniversiteler ve ülkeler ekleyen DAÜ, daha çok öğrenci için daha çok imkan sunmaktadır.

 

DAÜ Öğrencileri Dünyanın Çeşitli Yerlerine Gitmeye Hazırlanıyor

 2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde öğrenci değişim programı kasamında DAÜ’ye Kazakistan ve ABD’den gelecek olan 13 öğrenci, farklı farklı bölümlerde eğitim görecekler. DAÜ’den de 12 öğrenci Güney Kore, ABD, Kanada, Fransa, Belçika ve Litvanya’da öğrenci değişim programı kapsamında eğitimlerini alacaklar.

 

Öğrenci değişim programı ve değişim öğrencilerinin geçtiği yollar hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz, Facebook: emuexchange, Instagram: emuexchange, Email: studentexchange@emu.edu.tr ve Website: www.studentexchange.emu.edu.tr adreslerinden bilgi alabilirler.

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