  • BIST 101.417
  • Altın 234,051
  • Dolar 5,5451
  • Euro 6,2645
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan Kütüphane haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Soykan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan Kütüphane haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu

“Türkiye ve ülkemizde bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihlerinde 55. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. “Kütüphane Haftası” her yıl Mart ayının son Pazartesi ile başlayan haftayı kapsamaktadır. Haftanın “Kütüphane Haftası” olarak kutlanması, Türkiye’de 1964, ülkemizde de 1996 yılında, Milli Eğitim Bakanlıklarınca resmileştirilmiştir. Haftanın amacı; kitabın ve okumanın değerini vugulamak ve kütüphanelerin toplumlar için önemini duyurmaktır.

 

Kütüphane anlamına gelen ve genellikle Batı dünyasında yaygın olarak kullanılan “bibliothek” kelimesinin aslı Eski Yunancadır ve “biblion” kitap, “theke” saklandığı yer demektir. Türkçedeki kütüphane ise, Farsça ve Arapça kökenli kütüb (kitaplar) ile Farsça hane (ev) kelimelerinden türemiştir ve kitapların evi anlamına gelmektedir.

 

Kütüphaneler, toplumların bilgi ve kültür donanımlarının artmasında önemli görevler üstlenmektedir. Kütüphanelerde geleneksel anlamda kitap ve diğer türde bilgi kaynakları, seçilip sağlanmakta, korunmakta, ve belirli bir düzene göre kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Günümüzde üniversite kütüphaneleri, özellikle internet teknolojisinden yaralanarak, bilginin sadece toplandığı ve tutulduğu yerler olmaktan çıkmış, araştırmacıların yeni bilgi kaynakları ile buluşmasını sağlayan bilgi portalları konumuna gelmişlerdir. Üniversite kütüphaneleri, bilgiye  fiziksel olarak sahip olmaktan çok kullanıcısının bilgiye erişimini sağlamak ve bilginin organizasyonunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu anlamda Kütüphanelerarası iş birliği büyük önem kazanmıştır. Bu yeni kütüphane politikası, akademisyen ve araştırmacıları mekan sınırı olmaksızın bilgi ile buluşturabilmektedir. Tüm kütüphanelerde olduğu gibi, 55. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi için de özel bir haftadır. Kütüphanemiz zengin içerikli basılı ve elektronik bilgi kaynakları ve modern bilgi hizmetleri ile üniversite öğrenci ve hocalarımız yanında diğer araştırmacılara ve halkımıza da hizmet sunmaktadır.

 

Etkin bilgi hizmetleri ve zengin koleksiyonları ile kütüphanemiz, üniversitemizin çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının vazgeçilmez aracı olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Tüm kütüphanecilerin ve kütüphane dostlarının Kütüphane Haftası’nı kutlar, toplumumuza kitap dolu günler dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ KENT-AG Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yarın19 Mart 2019 Salı 13:29
  • DAÜ Fen Ve Edebiyat Fakültesi dünyada ilk 600’de15 Mart 2019 Cuma 16:00
  • Ünlü karikatür sanatçısı TAN ORAL DAÜ’de konferans verdi14 Mart 2019 Perşembe 16:07
  • DAÜ tenis takımı şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi14 Mart 2019 Perşembe 15:43
  • Emre Yücelen'den DAÜ'de atölye çalışması12 Mart 2019 Salı 18:14
  • Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek12 Mart 2019 Salı 16:21
  • DAÜ İle Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
  • DAÜ'de lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları tamamlandı11 Mart 2019 Pazartesi 13:45
  • DAÜ 7. Uluslararasi Kariyer Günleri kapsaminda Sağlik Bilimleri Fakültesi’nde seminer gerçekleşti07 Mart 2019 Perşembe 16:00
  • Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı DAÜ’yü ziyaret etti06 Mart 2019 Çarşamba 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti