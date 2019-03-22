DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan Kütüphane haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu

“Türkiye ve ülkemizde bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihlerinde 55. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. “Kütüphane Haftası” her yıl Mart ayının son Pazartesi ile başlayan haftayı kapsamaktadır. Haftanın “Kütüphane Haftası” olarak kutlanması, Türkiye’de 1964, ülkemizde de 1996 yılında, Milli Eğitim Bakanlıklarınca resmileştirilmiştir. Haftanın amacı; kitabın ve okumanın değerini vugulamak ve kütüphanelerin toplumlar için önemini duyurmaktır.

Kütüphane anlamına gelen ve genellikle Batı dünyasında yaygın olarak kullanılan “bibliothek” kelimesinin aslı Eski Yunancadır ve “biblion” kitap, “theke” saklandığı yer demektir. Türkçedeki kütüphane ise, Farsça ve Arapça kökenli kütüb (kitaplar) ile Farsça hane (ev) kelimelerinden türemiştir ve kitapların evi anlamına gelmektedir.

Kütüphaneler, toplumların bilgi ve kültür donanımlarının artmasında önemli görevler üstlenmektedir. Kütüphanelerde geleneksel anlamda kitap ve diğer türde bilgi kaynakları, seçilip sağlanmakta, korunmakta, ve belirli bir düzene göre kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Günümüzde üniversite kütüphaneleri, özellikle internet teknolojisinden yaralanarak, bilginin sadece toplandığı ve tutulduğu yerler olmaktan çıkmış, araştırmacıların yeni bilgi kaynakları ile buluşmasını sağlayan bilgi portalları konumuna gelmişlerdir. Üniversite kütüphaneleri, bilgiye fiziksel olarak sahip olmaktan çok kullanıcısının bilgiye erişimini sağlamak ve bilginin organizasyonunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu anlamda Kütüphanelerarası iş birliği büyük önem kazanmıştır. Bu yeni kütüphane politikası, akademisyen ve araştırmacıları mekan sınırı olmaksızın bilgi ile buluşturabilmektedir. Tüm kütüphanelerde olduğu gibi, 55. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi için de özel bir haftadır. Kütüphanemiz zengin içerikli basılı ve elektronik bilgi kaynakları ve modern bilgi hizmetleri ile üniversite öğrenci ve hocalarımız yanında diğer araştırmacılara ve halkımıza da hizmet sunmaktadır.

Etkin bilgi hizmetleri ve zengin koleksiyonları ile kütüphanemiz, üniversitemizin çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının vazgeçilmez aracı olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Tüm kütüphanecilerin ve kütüphane dostlarının Kütüphane Haftası’nı kutlar, toplumumuza kitap dolu günler dilerim.”