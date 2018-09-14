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DAÜ Rektörlüğü’nden duyuru

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Son günlerde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Üniversite olarak aldığımız önlemler içerisinde tüm öğrencilerimize ücretsiz otobüs servisi imkanı sağlanacağını tüm kamuoyuna duyururuz
DAÜ Rektörlüğü’nden duyuru

Son günlerde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Üniversite olarak aldığımız önlemler içerisinde tüm öğrencilerimize ücretsiz otobüs servisi imkanı sağlanacağını tüm kamuoyuna duyururuz.

 

Yıllardır Gazimağusa şehir içinde gerçekleştirdiğimiz ücretsiz otobüs servisi uygulamasını adanın diğer şehirlerine de yayarak ve daha çok öğrencimizin bu uygulamadan faydalanmasını amaçlayarak, 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda eğitim alacak, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde ikamet eden tüm öğrencilerimize ücretsiz otobüs servisi imkanı sunuyoruz. Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını 27 Eylül 2018 tarihine kadar öğrenci portalı üzerinden online yapabilecektir. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 630 1143 nolu telefona ulaşabilirler.

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