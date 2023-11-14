DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Cumhuriyet’in 40’ıncı yılını kutladı

“Ülkemizin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olarak, cumhuriyet’imizin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle büyük bir şenlik havasında kutlamakta, halkımızın mutluluğunu ve sevincini en içten duygularımızla paylaşmaktayız.

Kıbrıs türkü’nün varoluş mücadelesini cumhuriyet’i kurarak taçlandırdığı o kutlu günden bu yana tam 40 yıl geçti. Kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti, 40 yıldır izolasyonlar ve ambargolar altında olmasına rağmen, anavatan türkiye cumhuriyeti’nin destekleriyle her zaman gelişimini sürdürmüştür. Doğu akdeniz üniversitesi de bu gelişim sürecinde kıbrıs türkü’nün en önemli projelerinden biri olmuştur. Bir devlet üniversitesi olan doğu akdeniz üniversitesi’nde bugün 109 farklı ülkeden 16 bine yakın öğrenci, eğitim adası olan ülkemize gelerek kaliteli eğitim almakta ve dünyanın dört bir yanına yayılmış 75 bine yakın mezunumuz burada almış oldukları kaliteli eğitimi çalıştıkları yerlere değer olarak yansıtmaktadır.

Eğer bugün özgürce bu topraklarda yaşayabiliyorsak, bunu anavatan türkiye cumhuriyeti’ne, liderimiz dr. Fazıl küçük’e, kurucu cumhurbaşkanımız rauf raif denktaş’a, mehmetçiklerimize, mücahitlerimize, aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Minnetimiz, sevgimiz ve saygımız ilelebet devam edecektir.

Bu vesileyle tüm halkımızın 15 kasım cumhuriyet bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”