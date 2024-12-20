  • BIST 9743.11
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

"DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı"

» »
"Prof. Dr. Hasan Kılıç, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nın 61. yıl dönümünde şehitleri ve gazileri anarak, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı."
"DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı"

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’TAN 21-25 ARALIK MİLLİ MÜCADELE VE ŞEHİTLER

HAFTASI MESAJI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

21-25 Aralık tarihlerinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nı idrak etmekteyiz. Bu anlamlı hafta, vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi anmak, milletimizin bağımsızlık için verdiği eşsiz mücadeleyi hatırlamak adına büyük önem taşımaktadır.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın 61. Yıl Dönümü’nü saygıyla anıyoruz. Günümüzden 61 sene önce 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel diye nitelendirilen saldırılar başlamış ve Kıbrıs Türkleri acı olaylar yaşamıştır. Kıbrıs Türklerini adadan silmeye yönelik saldırılar sonucu on binlerce insanımız göç etmek zorunda bırakılmış, köyler ve yerleşim yerleri yıkılmış ve birçok şehit verilmiştir. Ancak tüm zor koşullara rağmen Kıbrıs Türkü Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük bir direniş örneği göstererek, adadaki varlığını korumuş ve Akritas planına teslim olmamıştır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olarak; bu vatanı kurmak için Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızı ve onların bizler için yapmış oldukları fedakarlıkları sonsuza dek yaşatmak en önemli görevlerimiz arasındadır.

 

Bu vesileyle Şehitlerimizi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı büyük bir özlem, minnet ve rahmetle anarken, Gazilerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize en derin şükranlarımı iletirim.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Tiyatro Topluluğu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçılarını Ağırladı18 Aralık 2024 Çarşamba 11:22
  • DAÜ’den Doğal ve Kültürel Mirası Koruyan Kitap: "Bitki Envanteri" Projesi Hayata Geçirildi18 Aralık 2024 Çarşamba 10:56
  • DAÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Mobil Oyun Geliştirme Etkinliği17 Aralık 2024 Salı 10:55
  • DAÜ YDİHO Öğrencilerinden “Rainbow Çevre Projesi” ile Anlamlı Etkinlik17 Aralık 2024 Salı 10:26
  • DAÜ’de Dünya Diyabet Günü’ne Özel “Atölyelerde Buluşalım” Etkinliği16 Aralık 2024 Pazartesi 13:15
  • Gogol’un “Burun”u DAÜ’de Tiyatro Severlerle Buluştu16 Aralık 2024 Pazartesi 12:59
  • DAÜ Fikir ve Münazara Kulübü’nden Lapta’da İlham Dolu Kamp16 Aralık 2024 Pazartesi 12:46
  • DAÜ DAUM deprem risklerine karşı tedbirler alınması gerektiğini belirtti13 Aralık 2024 Cuma 18:53
  • Kıbrıs çevresindeki son depremler: Daha da büyük bir depremin habercileri mi?13 Aralık 2024 Cuma 17:52
  • DAÜ YDİHO’DAN ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ İÇİN ANLAMLI KERMES12 Aralık 2024 Perşembe 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti