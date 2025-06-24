DAÜ, Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde Bilimsel Katkısıyla Öne Çıktı

DAÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ’NDEN 14. ULUSAL SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ’NDE ÖNEMLİ TEMSİLİYET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 12–15 Haziran 2025 tarihleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde önemli bir temsiliyet sağladı.

Kongre kapsamında, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan “Karbonhidratlar ve Uzun Yaşam: Dost mu, Düşman mı?” başlıklı sunumuyla katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Gezer ise “Hormesis Kavramı Çerçevesinde Polifenoller ve Uzun Yaşam” konulu sunumu ile kongrede yer aldı. Bunun yanı sıra, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seray Kabaran “Longevity Kapsamında İlk 1000 Gün: Uzun Yaşamın Tohumları Anne Karnında mı Atılıyor?” başlıklı sunumu ile kongreye bilimsel katkıda bulundu.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapılan açıklamada, akademisyenlerin kongreye sağladığı katkıların hem bilimsel alandaki bilgi birikiminin paylaşılması hem de DAÜ’nün sağlık bilimleri alanındaki temsilinin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, gelecekte de benzeri bilimsel platformlarda yer alarak, toplumsal sağlığın geliştirilmesine katkı sunacak araştırmalara devam edileceği belirtildi.