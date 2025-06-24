  • BIST 9419.14
  • Altın 4233.981
  • Dolar 39.6131
  • Euro 46.0219
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

DAÜ, Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde Bilimsel Katkısıyla Öne Çıktı

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenleri, İstanbul’da düzenlenen 14. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde uzun yaşam ve beslenme temalı sunumlarıyla dikkat çekti.
DAÜ, Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde Bilimsel Katkısıyla Öne Çıktı

 

DAÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ’NDEN 14. ULUSAL SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ’NDE ÖNEMLİ TEMSİLİYET

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 12–15 Haziran 2025 tarihleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi’nde önemli bir temsiliyet sağladı.

 

Kongre kapsamında, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan “Karbonhidratlar ve Uzun Yaşam: Dost mu, Düşman mı?” başlıklı sunumuyla katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Gezer ise “Hormesis Kavramı Çerçevesinde Polifenoller ve Uzun Yaşam” konulu sunumu ile kongrede yer aldı. Bunun yanı sıra, DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seray Kabaran “Longevity Kapsamında İlk 1000 Gün: Uzun Yaşamın Tohumları Anne Karnında mı Atılıyor?” başlıklı sunumu ile kongreye bilimsel katkıda bulundu.

 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapılan açıklamada, akademisyenlerin kongreye sağladığı katkıların hem bilimsel alandaki bilgi birikiminin paylaşılması hem de DAÜ’nün sağlık bilimleri alanındaki temsilinin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, gelecekte de benzeri bilimsel platformlarda yer alarak, toplumsal sağlığın geliştirilmesine katkı sunacak araştırmalara devam edileceği belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Dünya İç Mimarlar Günü’nü “Yapay Zekâ” Temasıyla Kutladı18 Haziran 2025 Çarşamba 10:40
  • DAÜ’de Deniz Jeopolitiği Paneli: Güç Dengeleri Masaya Yatırıldı18 Haziran 2025 Çarşamba 10:39
  • DAÜ’de “Uluslararası Gece” Renkli Görüntülere Sahne Oldu!17 Haziran 2025 Salı 14:06
  • DAÜ, Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Kongresi’nde Bilimsel Başarıyla Temsil Edildi17 Haziran 2025 Salı 14:06
  • DAÜ’de Görsel-İşitsel Çeviri Günleri 15. Yılında “Kahramanlar” Temasıyla Sona Erdi16 Haziran 2025 Pazartesi 10:01
  • DAÜ’lü Öğrencilerden Güneş Enerjili Tasarım: Çalışma İstasyonu İlkokula Hibe Edildi16 Haziran 2025 Pazartesi 09:58
  • DAÜ, İletişim Eğitiminin Geleceğini İLDEK’te Masaya Yatırdı14 Haziran 2025 Cumartesi 14:51
  • DAÜ, 10. Atölye Çalışması Festivali ile Dil Eğitimine Işık Tutacak12 Haziran 2025 Perşembe 13:30
  • DAÜ’den Dünya Çevre Günü’ne Özel Panel11 Haziran 2025 Çarşamba 10:54
  • DAÜ'de “Bir Fincan Sohbet” Etkinliği ile Öğrencilere Sıcak Bir Buluşma09 Haziran 2025 Pazartesi 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti