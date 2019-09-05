DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Yönetim Kurulu EMO'yu ziyaret etti.

Ziyerette, Doğu Akdeniz Ünivesitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin teknolojik ve bilimsel açıdan dünya dinamiklerine uyum sağlamak hedefiyle hazırlanan "Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi" hakkında DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan tarafından bilgilendirme yapıldı.

Proje ile çocukların ve gençlerin yeni nesil elektronik, mekanik ve mikroişlemci/ mikrodenetleyici teknolojileri ile tanışmalarını hedeflenmekte gençlerin öğrendikleri ile düşünüp, tasarlayıp, üretmelerine imkân tanımayı, güncel teknolojileri daha iyi anlayarak uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projeye, EMO'nun katkı koymaktan büyük memnuniyet duyacağı Oda Başkanı Görkem Çelik tarafından yetkililere iletildi.