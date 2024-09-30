DAÜ takımı ASHINA, Teknofest’in Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda birinci oldu

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali Teknofest’in Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı öğrencisi Furkan Batı ile Bilgisayar Mühendisliği Programı öğrencileri Deniz Demir ve Cemre Yeşil’den oluşan ASHINA isimli takım birinci geldi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 5-8 Eylül tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen finallerde algoritma sunumlarını gerçekleştiren DAÜ takımı ASHINA, aralarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin de bulunduğu 14 üniversite takımını geride bırakarak birinci olmanın gururunu yaşadı.

Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nın amacı Uçan Araba Sistemlerinin gerçek hayata uyarlanabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda yarışmacılara bir simulasyon ortamı veriliyor.

Simulasyon ortamında üç boyutlu modellenen bir şehirde binalar, yasaklı bölgeler, iniş alanları, şarj istasyonları gibi çeşitli bölgeler yer alıyor. Yarışmacılardan istenen algoritma bu şehirde bir uçan arabayı kalkış noktasından istenen hedef noktalarına karşılarına çıkan tüm engel, arıza ve acil durumlara rağmen ulaştırmaları…

Antalya’da düzenlenen finallerde algoritma sunumunu ve final senaryolarını başarı ile tamamlayan DAÜ ASHINA Takımı birincilik unvanına layık görüldü.

Prof. Dr. Kılıç: “Öğrencilerimizin Başarısı ile Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında DAÜ’lü öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Türkiye’nin en önemli teknoloji yarışması olan Teknofest’te alınan bu başarı çok önemli ve gurur vericidir. Üniversitemizin akademik eğitim kalitesinin göstergesi de olan bu başarıdan dolayı hem öğrencilerimizi hem de onların yetişmesinde emeği geçen akademik personelimizi gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Teknofest Yarışması Ödül Töreni 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. DAÜ’lü öğrenciler Furkan Batı, Deniz Demir ve Cemre Yeşil Ödül Töreni’ne de katılarak birincilik ödüllerini teslim alacak