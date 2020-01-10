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DAÜ Temel Eğitim Bölümü “Ev Içi Şiddet” konulu konferans düzenledi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde “Ev İçi Şiddet” konulu konferans düzenlendi
DAÜ Temel Eğitim Bölümü “Ev Içi Şiddet” konulu konferans düzenledi

Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) “Birlikte Daha Güçlüyüz Projesi” kapsamında KAYAD Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı’nın konuşmacı olduğu konferansın moderatörlüğü, DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran tarafından yapıldı. DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri, KAYAD temsilcileri ve DAÜ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler konferansa yoğun ilgi gösterdiler.

 

Mağdurların İzlemesi Gereken Yasal Süreçler Anlatıldı

Ev içi şiddetin yaygınlığı ve sonuçları konusunda araştırmalardan önemli kesitlerin sunulduğu konferansta, öğretmen adaylarına gerçek yaşam hikayesinden uyarlanmış bir kısa film de izletildi. Ev içi şiddetle mücadele konusunda da işlevsel ve güvenilir bilgilerin sunulduğu konuşmada, Av. Mine Atlı, ev içi şiddet mağduru olunması durumunda izlenecek yasal süreçleri, izleyicilere interaktif ve uygulamalı olarak açıklayarak, yol gösterici bilgiler sundu. Konferansın sonunda, sordukları sorular ve verdikleri geri bildirimler ile aday öğretmenler, ev içi şiddet konusunda, alanında uzman bir konuşmacıdan bu bilgileri edinmenin, gerek özel yaşamlarında gerekse mesleki yaşamlarında bilinçlenmelerine ve duyarlılıklarının artmasına yardımcı olduğunu bildirerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Konferansın sonunda, davetli konuşmacı Av. Mine Atlı ve öğretim üyeleri DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nün şeref ve yüksek şeref belgelerini almaya hak kazanan öğrencilere, başarı belgelerini törenle takdim ettiler

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