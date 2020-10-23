DAÜ TSE kalite denetlemelerinden geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 19-22 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002-2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında girmiş olduğu denetimi başarıyla tamamladı. Söz konusu denetlemenin kapanış toplantısı, 22 Ekim 2020 Perşembe günü, saat 14:00’te, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy, TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, DAÜ Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürü Hasan Kavaz ve Danışman Latif Sakar’ın yanı sıra, DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı.

“Sürekli İyileştirme Döngüsü İçerisindeyiz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, kalitenin bir kültür ve anlayış olduğunu ifade ederek, öncelikle TSE değerlendirme ekibine kalite süreçlerinde yaptıkları gözlemler ve değerlendirmelerle DAÜ’ye çok değerli geri dönüşler sağladıkları için teşekkür etti. Prof. Dr. Hocanın, “Kaliteye yönelik konulan hedeflere ulaşma noktasında belirli süreçlerin işletilmesi, bu sırada da eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmalar sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde devam etmektedir. Üniversitemiz hem akademik, hem yönetsel, hem de toplam kalite yönetimi bağlamında da bu kalite odaklı çalışmaya inanmış; kültürünü, çalışmalarını ve hedeflerini buna göre düzenlemiştir. Süreçle ilgili başta İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcımız Doç. Dr. Serhan Şensoy’a, DAÜ Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürü Hasan Kavaz’a, tüm birimlerimizde çalışan ve kalite süreçlerinde emek göstermiş personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün kendine güveni tam ve kurumsal gelişim hedefleyen bir kurum olarak her zaman kalite seviyesi yüksek denetim süreçlerine gönüllü olarak katılmak istediğinin altını çizdi.

“DAÜ’yü Tebrik Ediyorum”

TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan da konuşmasında denetimlere katılan DAÜ personeline teşekkür ederek, denetimlerin üniversiteye katma değer sağlama yönünde verimli olmasını diledi. Denetim süreci boyunca 20’ye yakın bölümün denetlendiğini ve çalışanların durumunun olumlu olduğunun gözlemlendiğini ifade eden Kızıltan, “DAÜ, güncellenen standardın yeni isteklerini etkin bir şekilde sağlamıştır. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm DAÜ Kalite Birim Temsilcilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Daha İleriye Gitmiş Bir DAÜ Göreceksiniz”

DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy da konuşmasında tüm DAÜ personeli ve TSE denetçilerine teşekkürlerini ileterek, “Kalite bir süreçtir. Hedeflerimizi daha da yükseğe çıkaracak adımlar atıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bazı zorluklar yaşansa da yine bunları bir kenara koyup bu denetime hazırlandık. Süreci devamlı kılmak için adımlarımızı attık. Yönetim sistemleri oturmuş durumda. Bu nedenle tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Eminim ki bir sonraki süreçte daha ileriye gitmiş bir DAÜ göreceksiniz” diye konuştu