DAÜ Turizm Fakültesi’nin Gastronomi ve Turizm İşletmeciliği öğrencileri, yaz boyunca DAÜ Deniz Tesisleri’nde görev alarak hem deneyim kazanıyor hem de hizmet kalitesine katkı sağlıyor.
DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinden DAÜ Deniz Tesislerine büyük destek...

DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri çalışan uzman şef ve deneyimli mutfak ekibi eşliğinde, profesyonel mutfak disiplinini sahada öğrenme fırsatı buluyorlar. Snack bar, et yemekleri, salatalar, kahvaltı, hamburger ve À La Carte gibi alanlarında görev alan öğrenciler, teorik eğitimlerini pratik uygulamalarla pekiştirirken, ziyaretçilere de lezzetli ve kaliteli hizmet sunuyor.

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nın iş birliği, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı başlamalarını sağlarken, DAÜ Deniz Tesisleri’nin de lezzet ve hizmet standartlarının yükselmesinde etkili oluyor.

Turizm İşletmeciliği Programı Öğrencilerinden Destek

Öte yandan Turizm İşletmeciliği Programı öğrencileri de yaz süresi boyunca servis hizmetleri, satın alma, karşılama ve kasa bölümlerinde çalışarak hem eğitimleri süresince gördükleri teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı buluyorlar hem de tecrübe kazanıyorlar. 

“Tesislerimizin Başarısında Öğrencilerimizin Emeği Büyük”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı öğrencilerin gösterdiği özveri ve katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Turizm İşletmeciliği Programı öğrencilerimiz, sundukları hizmetlerle hem üniversitemizin misafirperverlik anlayışını yansıtıyor hem de kendi mesleki gelişimlerine önemli katkı sağlıyorlar. Onların enerjisi, yaratıcılığı ve emeği, tesislerimizin başarısında büyük pay sahibidir.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Program sorumlusu ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinin, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri staj ile menü planlama, mutfak organizasyonu, hijyen ve gıda güvenliği konularında aktif rol aldıklarını belirterek, öğrencilerin yaratıcılıklarını pratik uygulamalarla geliştirdiğine dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Karatepe “Öğrenciler, tesise yenilikçi sunumlar ve lezzet alternatifleri kazandırırken; tesis de öğrencilere gerçek mutfak ortamında deneyim, profesyonel ekiplerle çalışma imkânı ve mesleki becerilerini pekiştirme fırsatı sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

 

 

DAÜ Turizm İşletmeciliği Program sorumlusu ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran ise yaptığı açıklamada öğrencilerin gerçekleştirdikleri staj ile müşteri ilişkileri, etkinlik organizasyonu, ön büro ve hizmet yönetimi gibi alanlarda aktif görev aldığını ve teorik bilgilerini pratik tecrübeye dönüştürdüğünü vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Özduran “Öğrenciler, tesise misafir memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet kalitesi katkısı sağlarken; tesis de öğrencilere sektör dinamiklerini yakından tanıma, iletişim ve yönetim becerilerini geliştirme fırsatı vermektedir” dedi.

Ali Rıza DOĞAN –Uzman Şef

Hedefimiz öğrencilerimizin mezun olduktan sonra profesyonel çalışma hayatına hazır olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca aldıkları bilgileri pratiğe dökerek tecrübe kazanmalarını amaçlıyoruz. DAÜ Deniz Tesisleri’nde çalışma fırsatı yakalayan öğrencilerimiz 104 kalem olan menü üzerinde çalışma fırsatı yakalıyorlar. Öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim alıyorlar ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde yaptıkları stajlarla profesyonel iş yaşamında çalışma tecrübesine sahip olabiliyorlar. Bu durum öğrencilerimiz için büyük avantaj sağlıyor. Öğrencilerimin verdiği hizmetlerden ve aldığımız geri dönüşlerden oldukça memnunum.  

Öğrenciler Ne Dedi?

Hilmican YILDIRIM - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı 4. Sınıf Öğrencisi

DAÜ Deniz Tesisleri’nde staj kapsamında çalışıyorum. Burada olduğum için çok memnunum. Kendimi geliştireceğime ve alan bilgisi olarak daha donanımlı olacağıma inanıyorum. Mutfak ve servis alanında çalışıyorum ve bu alanlarda tecrübe kazanmak bizler için büyük fırsat ve oldukça çok önemli.

Rojin YEMEN - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı 2. Sınıf Öğrencisi

Ben mutfakta, pastane ve bar bölümlerinde staj yapıyorum. Çalışmalarımız sayesinde eğitimini aldığımız bölüm hakkında teorik bilginin yanında pratik olarak da gördüklerimizi uygulama şansı yakalıyoruz. Bizler açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Alanında uzman öğretim üyelerimiz ve şeflerimiz ile birlikte çalışıp onların tecrübelerinden de yararlanma şansına sahip oluyoruz. Kendimizi geliştirmemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Laone CHILISA – Turizm İşletmeciliği Programı 3. Sıınıf Öğrencisi

Ben DAÜ Deniz Tesisleri’nde garson olarak çalışıyorum. Yoğun olduğu dönemlerde de bar kısmına yardıma gidiyorum. Burada edindiğim tecrübelerin ilerde meslek hayatımda bana büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.

 

 

