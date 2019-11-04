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DAÜ Turizm Fakültesi’nden uluslararasi yarişmalarda altin madalya

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Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin (EURHODIP) düzenlemiş olduğu yarışmada Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri üstün bir başarı göstererek altın ve bronz madalyaya layık görüldüler.
DAÜ Turizm Fakültesi’nden uluslararasi yarişmalarda altin madalya

39 ülkeden 150’den fazla turizm okulunun ve konaklama işletmesinin üye olduğu EURHODIP’in İstanbul’da düzenlemiş olduğu ve Avrupa’dan birçok turizm ve otelcilik öğrencisinin yer aldığı yarışmada DAÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Mert Ercan Bulut birincilik ile altın madalyanın sahibi olurken, aynı yarışmada Sina Vahedi üçüncülük ödülü olan bronz madalyayı alarak DAÜ Turizm Fakültesi’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformda başarı ile anılmasını sağladı.

 

Uluslararasılaştırma Ana Vizyon

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, böylesine uluslararası bir organizasyonda, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelerek yarışmaya katılan ve okullarını temsil eden öğrenciler arasından DAÜ öğrencilerinin birincilik ve üçüncülük derecelerine sahip olmalarının kendilerine gurur verdiğini dile getirdi.

Yarışmada öğrencilere eşlik eden Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran’a ve öğrencilere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, bu başarının nitelikli ve çağın gereksinimlerine cevap veren eğitim kalitelerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin bilgileri ezberlemek yerine özümseyen, analitik düşünebilen, problem çözen, teknolojiyi etkin kullanan, teorik bilgileri uygulama ile birleştirebilen, çok kültürlülüğü kavramış bireyler olarak yetiştirildiğini ifade etti.

 

DAÜ Turizm Fakültesi olarak uluslararasılaştırma ana vizyonu çerçevesinde EURHODIP ve diğer muteber kurumların düzenlediği uluslararası etkinliklere çok fazla önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamdaki etkinliklerin, uluslararası turizm eğitimi dünyasında söz sahibi ve lider bir fakülte olma hedeflerine ilerlemede ve mezunlarının niteliklerini yansıtmada önemli katkılar yaptığını dile getirerek, kendilerine sürekli destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

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