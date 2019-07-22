DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda bayrak değişimi

Devir Teslim Töreni, saat 12:00’de, DAÜ Rektörlüğü Vakıf Toplantı Odası’nda, eski ve yeni üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Eski Başkanı Av. Boysan Boyra, “Bilindiği üzere dörtlü koalisyon olan 22. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti yaklaşık iki ay önce sonlanmıştır. Üniversitemiz Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yeni Başkan ve Üyeleri, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Öncelikle Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atanan Başkan ve Üyelere görevlerinde başarılar diler, üniversitemiz menfaatlerini gözetecek ve kurumumuzu çok daha iyi yerlere getirmek üzere çaba sarf edeceklerine inandığımı belirtmek isterim” diye konuştu.

“Mevzuata Daima Uyduk”

Yaklaşık 14 ay boyunca yürütmüş olduğu başkanlık görevinin bugün sonlandığını ifade eden Av. Boysan Boyra, “Bu görevde bulunduğum süre içerisinde, ülkemizin en güzide kurumu olan DAÜ’de hizmet veren herkesin çalışma hayatına olumlu katkılar yapmak, mali açıdan önemli bir iyileşme gösteren üniversite bütçesinin sürdürülebilirliğine yardımcı olacak kararlar almak için uğraş verdiğimize inanıyorum. Görev süremiz içerisinde kurumumuzu ileri götürecek yeni açılımlara olumlu yaklaştık ve tarafsız bir yönetime önem verdik. Görev süremizce mevzuata aykırı hiçbir karara imza atmadık. Partizanca kararlar almadık ve kişisel çıkarlar gözetmedik. DAÜ, bu ülke için gerek kurumsal yapısı, idari ve akademik altyapısı, eğitim ilkeleri, gerekse de ulusal ve uluslararası başarıları ile çok büyük bir değerdir. Bu kurumda böylesi bir görevde bulunmak şahsım adına büyük bir gurur vesilesidir. Başkanlık görevim süresince desteğini esirgemeyen kurul üyelerime, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ile çalışma şansı bulduğumuz bütün ekip arkadaşlarına ve DAÜ’deki tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

“DAÜ’yü Daha İyi Yerlere Taşıyacağız”

Görevi devralan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de ülkenin amiral gemisi olan DAÜ’de böyle bir görevde bulunacakları için gururlu olduklarını ifade ederek, bunun bir bayrak değişimi olduğuna dikkat çekti. Eski yönetime yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Özcenk, kurumların kalıcı, insanların geçici olduğunu vurgulayarak, aldıkları bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini ve kurumun gelişimi için gerekli tüm adımları atacaklarının sözünü verdi. Özcenk, “DAÜ’yü daha iyi yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemeğe geçildi. Yemeğe, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun eski yönetimi ve yeni yönetiminin yanı sıra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural da katıldı. Yemek sonunda ise görevden ayrılan DAÜ VYK Eski Başkanı Av. Boysan Boyra’ya Rektör Prof. Dr. Osam tarafından DAÜ 40. Yıl Anı Tabağı takdim edildi. Av. Boyra ise görevden ayrılan VYK Eski Üyeleri Server Erozan, A. Hayri Orçan ve Av. Saffet Mehmetalioğulları’na Anı Tabağı takdim etti.

Yeni Yönetim Kurulu

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Dr. Erdal Özcenk (Başkan), Dr. Hamit Bakırcı (Üye), Halil İbrahim Orun (Üye), Ersun Kutup (Üye), Yrd. Doç. Dr. Hicran B. Fırat (Üye), Cevat Rıza (Üye), Gülsün Korun (Üye), Prof. Dr. M. Emin Arat (Üye), Prof. Dr. A. Haluk Özen (Üye).