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DAÜ ve Afik Group iş birliğinde Sos Çocuk Köyü için yeni yıl balosu gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü ile AFİK Group iş birliğinde SOS çocuk köyüne yönelik geleneksel yeni yıl balosu gerçekleştirildi.
DAÜ ve Afik Group iş birliğinde Sos Çocuk Köyü için yeni yıl balosu gerçekleştirildi

DAÜ Deniz Tesisleri’nde bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen baloda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) önde gelen müzik gruplarından Frekans sahne alarak baloya katılanlara keyifli saatler yaşattı.  

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğe sponsor olan AFİK grup müdürlerinden Özkan Karaağaç’a ve SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu’ya teşekkür plaket takdim etti. Doç. Dr. Öztüren, DAÜ’lü öğrencilere ve DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Etkinlik Koordinatörü ve DAÜ Gastronomi Sosyal Sorumluluk Organizasyonları Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’e de konuşmasında teşekkürlerini iletti.

SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu da gecede AFİK Group ile DAÜ Turizm Fakültesi’ne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi sundu. AFİK Group yetkilisi Özkan Karaağaç AFİK Group ile DAÜ iş birliğinde gerçekleştirilen söz konusu etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen yıllarda da bunun devam etmesini istediklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında Karadeniz yöresel dans gösterileri, Afrika dans gösterisi, kovboy kızlar, çocuklara özel ‘Baby Shark’ animasyon ve dans gösterisi, mini club, masallar diyarından gelen masal kahramanları, palyaço ve noel baba sırayla sahne alarak çocukların keyifli saatler yaşamalarını sağladı. Dolu dolu geçen gecede DAÜ’lü gençlerin yanı sıra, SOS Çocuk Köyü’nden katılan çocuklar da şarkı dinletisi sunarak geceye katkıda bulundular.

Gece boyunca canlı müzik performansı sunan Gurup Frekans da çocuklara çoşku dolu dakikalar yaşattılar. 2019 yılının son haftasındaki bu anlamlı gecede çocukların akıllarında mutlu anılar bırakabilmek etkinliği destekleyenleri ve katılımcıları mutlu etti

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