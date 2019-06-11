DAÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümleri arasında iş birliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul’da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) mimarlık bölümleri, akademik iş birliği protokolü çerçevesinde, geçtiğimiz akademik dönemler boyunca başarıyla tamamladıkları ortak mimari stüdyo uygulamasını 2018-2019 Bahar Dönemi’nde de sürdürdü.

Protokol çerçevesinde, DAÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen ARCH 392 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu IV ile YTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen MT5 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu 5 arasındaki etkin iş birliği sonucunda, İstanbul Büyükdere Caddesi ve Levent Mahallesi sınırı içinde bulunan alanda “konut, ofis ve kültürel işlevleri kapsayan proje” yürütülmektedir. Proje, Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Prof. Dr. S. Müjdem Vural, Öğr. Gör. Aref Arfaei yürütücülüğünde ve Araştırma Görevlisi Tina Davoodi desteğiyle kurgulanmaktadır.

ARCH 392 dersine kayıtlı 25 öğrencinin gönüllü olarak katıldıkları teknik gezi İstanbul’da gerçekleşmiştir. Öncelikle 2 grup öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve Prof. Dr. S. Müjdem Vural eşliğinde DAÜ mimarlık öğrencileri çalışma alanı ve çevresi gezilmiş ve analizler yapılmıştır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler alan analizlerinden sonra Ertan Vural Danışmanlık Hizmetleri kurucusu Ertan Vural tarafından Kanyon Ofis Binası’nda misafir edilmiş ve ofis binası giriş holü, kat planları ve düşey sirkülasyon alanları öğrencilerle detaylı incelenmiştir. İstanbul’da uygulanmış diğer başarılı tasarım örnekleri öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ziyaret edilmiştir.

Sonrasında, YTÜ kampüsü Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu’nda, YTÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi ve MT5 kodlu Mimari Tasarım Stüdyosu grup hocası Doç. Dr. Candan Çınar bölge gelişimi, seçilen arazi özellikleri, proje içeriği hakkında DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerine detaylı sunuşlar yapmıştır. Böylelikle, proje için seçilen kent ve bölge detaylı tartışılmış, ayrıca kullanıcıya yönelik konut kavramı sorgulanmış, fiziksel ve sosyal dönüşümün birlikte sağlanacağı mekansal projelerin oluşturulması hedefi şekillenmiştir.

Teknik gezi sonrasında ARCH 392 stüdyosu öğrencileri analiz, maket ve araştırma grupları olarak çalışmaya devam edip, öğretim üyeleri eşliğinde kendi tasarımlarını geliştirmişlerdir. DAÜ Mimarlık program bünyesinde Kıbrıs dışında yürütülen tek stüdyo olması nedeniyle, ARCH392 Mimari Tasarım Stüdyosu IV büyük bir önem taşımaktadır. Farklı özellikleri olan İstanbul metropolünde, kentsel ölçekteki bir karma kapsamlı tasarım üzerinde çalışma yürütmek öğrenciler için önemli bir fırsat aynı zamanda eğitim süreçleri açısından da ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.