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DAÜ-Warwick İş Birliğiyle Yetişti, Diplomasını İngiltere’de Aldı

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DAÜ Mühendislik Fakültesi mezunu Abdul Rahman Seif, Warwick Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak MSc diplomasını Warwick kampüsünde aldı.
DAÜ-Warwick İş Birliğiyle Yetişti, Diplomasını İngiltere’de Aldı

DAÜ-WARWICK İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNU ABDUL RAHMAN SEIF WARWICK KAMPÜSÜNDE DİPLOMASINI ALDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Abdul Rahman Seif, DAÜ ve İngiltere’nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Warwick Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Mühendislik İşletme Yönetimi (Engineering Business Management) Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans MSc derecesi ile mezun oldu.

 

MSc Derecesine Layık Görüldü

Sınırlı kontenjanla öğrenci kabul eden programda gösterdiği yüksek akademik başarıyla dikkat çeken Abdul Rahman Seif, DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Korhan danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans teziyle de büyük takdir topladı. Söz konusu tez, Warwick Üniversitesi merkez kampüsü tarafından MSc derecesine layık görüldü.

 

DAÜ ile Warwick Üniversitesi İş Birliği

2011 yılından bu yana DAÜ ile Warwick Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Mühendislik İşletme Yönetimi (Engineering Business Management) ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (Supply Chain and Logistics Management) yüksek lisans programları, DAÜ kampüsünde sunulan eğitimle İngiltere’deki eğitim kalitesini birebir yansıtmaktadır. Programlar, İngiltere’den gelen akademisyenlerle DAÜ’lü öğretim üyelerinin ortak yürüttüğü derslerle sanayi-akademi iş birliği temelinde yürütülmekte, öğrencilere gerçek vaka analizleri üzerinden uygulamalı bir eğitim sunulmaktadır. Ayrıca, bu programlar kapsamında öğrencilere çift diploma fırsatı da sağlanmaktadır.

 

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