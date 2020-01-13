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DAÜ YDİHO’dan bisiklet farkındalığı etkinliği

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “The Biking Club – Bisiklet Kulübü” ile bisiklete karşı farkındalık yaratmak için ikinci etkinliğini düzenledi
DAÜ YDİHO’dan bisiklet farkındalığı etkinliği

DAÜ’den verilen bilgiye göre, toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında, DAÜ-YDİHO bünyesindeki “Elementary - başlangıç” seviyesindeki öğrencilerin oluşturduğu “The Biking Club”, sürüş dahilinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret ederek, bisikletçiler olarak karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini sundu.

Söz konusu görüşmede, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu.

“DAHA ÇOK BİSİKLET, DAHA AZ ARABA”

“The Biking Club” üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptıkları sunumda, bisiklet sürüşlerinin arttırılması halinde bunun Gazimağusa kentine neler kazandıracağını anlattı.

Bisiklet kullanımının artmasının, kenti daha modern bir hale getireceğini ifade eden öğrenciler, aynı zamanda şehirde daha çok bisiklet ve daha az araba olmasının kentteki trafiği de belirgin ölçüde azaltacağına vurgu yaptılar.

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