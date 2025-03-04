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DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Söyleşisi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği 13. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında usta gazeteci Abbas Güçlü, 5 Mart 2025’te öğrencilerle buluşacak. Söyleşide “Gençlik ve Gelecek” konusu ele alınacak.
DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Söyleşisi

DAÜ’DE ABBAS GÜÇLÜ İLE “GENÇLİK VE GELECEK” KONUSU KONUŞULACAK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında duayen gazeteci Abbas Güçlü DAÜ’lülerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek. 5 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan söyleşide “Gençlik ve Gelecek” konusu ele alınacak.

 

Söz konusu söyleşi gençlerin geleceğe dair sorularına yanıtlar sunmayı amaçlarken, Abbas Güçlü’nün deneyimlerinden de faydalanabilecekleri interaktif bir ortam sunmayı hedefliyor.

 

Abbas Güçlü, 1957 yılında, Haymana, Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi'ne kaydolan Güçlü, bu üniversitenin Teknik Eğitim Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu. Güçlü, kırk yılı aşkın süredir Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. Uzun süre boyunca radyo / TV sektöründe eğitim programlarını hayata geçiren Güçlü, Kanal D'de Halkın Gündemi ve Karne adlı programları, TRT'de Sonsuz Yarış adındaki eğitim programını hayata geçirdi. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakülteleri’nde öğrencilere ders verdi.

 

Güçlü ayrıca, Radyo D ve Radyo Foreks'in kuruluş sürecinde yer aldı.
Güçlü'nün yayına hazırladığı ve sunuculuğunu üstlendiği tartışma programı Genç Bakış ise, Türkiye’de eğitim alanında hazırlanan yapımlar arasında en önemlilerinden birisi olarak göze çarpıyor. Her bölümünde eğitim sistemi ile ilgili önemli konuların tartışıldığı Genç Bakış programında üniversiteye hazırlanan gençlere yol göstericilik yaparak pek çok insanın hayatını etkiledi.

Pek çok kez Yılın Gazetecisi ödülünü kazanmış olan Abbas Güçlü'nün, ayrıca Genç Bakış programı ile kazandığı çok sayıda En İyi Gençlik Programı ödülü de bulunmaktadır.

 

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