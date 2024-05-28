  • BIST 10656.96
  • Altın 2432.587
  • Dolar 32.1657
  • Euro 34.9982
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

DAÜ'de işler karıştı! DAÜ'nün ekonomik krizi öğrenciyi vurdu! Yapılan fahiş zamma öğrenciler isyan etti!

» »
DAÜ'de işler karıştı! DAÜ'nün ekonomik krizi öğrenciyi vurdu! Yapılan fahiş zamma öğrenciler isyan etti!
DAÜ'de işler karıştı! DAÜ'nün ekonomik krizi öğrenciyi vurdu! Yapılan fahiş zamma öğrenciler isyan etti!

REKTÖR GÖREVE YA DA İSTİFA

27 Mayıs Pazartesi günü DAÜ Öğrenci Dayanışması'nın çağırısyla düzenlenen eyleme yüzlerce öğrenci katıldı. Fahiş harç zamları, yurt fiyatlarının dövize endekslenmesi, okul yemekhanesinin uçuk fiyatları ve daha bir çok sorun nedeniyle rektörlük önüne yürüyen öğrenciler orada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Okul dışı, kökü dış ülkelerde olan yapıların himayesi altına girmiş, öğrencileri temsil etmekle yakından uzaktan ilgisi kalmamış Öğrenci Konseyini ''Konsey bizi temsil etmiyor, Konsey Dışarı'' sloganlarıyla alandan kovan öğrenciler, Okul rektörünü de öğrenci talepleri karşısında sürekli işi yokuşa süren tavrı sonrasında ''rektör istifa'' sloganları arasında yuhaladı. Bunun bir uyarı eylemi olduğunu, devamının da geleceğini belirten DAÜ Öğrenci Dayanışması öğrencilere mücadele sözünü verdi.

whatsapp-gorsel-2024-05-27-saat-17.50.01_2c38cc9a.jpg

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Türkiye Şampiyonası’nda Şampiyon Oldu18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:39
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:37
  • KKTC, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nda Temsil Edildi17 Mayıs 2024 Cuma 11:01
  • DAÜ'de Renkli Geçen 26. Bahar Festivali Başladı16 Mayıs 2024 Perşembe 17:34
  • DAÜ'de 16. Psikoloji Günleri, Teknoloji ve Psikoloji Alanlarında Yenilikçi Sunumlarla Gerçekleştirildi16 Mayıs 2024 Perşembe 17:21
  • Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentoları DAÜ'yü Ziyaret Etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:48
  • DAÜ’de Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in Katılımıyla Eczacılık Günü Kutlandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:47
  • DAÜ, THE Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Dünyanın En İyi 151. Üniversitesi Oldu14 Mayıs 2024 Salı 15:47
  • DAÜ'de Rock Rüzgarı Esti: "Rock'n EMU" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi14 Mayıs 2024 Salı 15:46
  • DAÜ 26. Bahar Festivali'ne Hazır, Renkli ve Dolu Dolu Etkinlikler Başlıyor14 Mayıs 2024 Salı 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti