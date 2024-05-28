DAÜ'de işler karıştı! DAÜ'nün ekonomik krizi öğrenciyi vurdu! Yapılan fahiş zamma öğrenciler isyan etti!

REKTÖR GÖREVE YA DA İSTİFA

27 Mayıs Pazartesi günü DAÜ Öğrenci Dayanışması'nın çağırısyla düzenlenen eyleme yüzlerce öğrenci katıldı. Fahiş harç zamları, yurt fiyatlarının dövize endekslenmesi, okul yemekhanesinin uçuk fiyatları ve daha bir çok sorun nedeniyle rektörlük önüne yürüyen öğrenciler orada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Okul dışı, kökü dış ülkelerde olan yapıların himayesi altına girmiş, öğrencileri temsil etmekle yakından uzaktan ilgisi kalmamış Öğrenci Konseyini ''Konsey bizi temsil etmiyor, Konsey Dışarı'' sloganlarıyla alandan kovan öğrenciler, Okul rektörünü de öğrenci talepleri karşısında sürekli işi yokuşa süren tavrı sonrasında ''rektör istifa'' sloganları arasında yuhaladı. Bunun bir uyarı eylemi olduğunu, devamının da geleceğini belirten DAÜ Öğrenci Dayanışması öğrencilere mücadele sözünü verdi.